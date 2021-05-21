Лень помог «Вашингтону» разгромить «Индиану» и выйти в плей-офф НБА
«Уизардс» Леня вышли в плей-офф НБА и повторили рекорд 24-летней давности
По ходу сезона они отставали от нейтрального баланса на 15 матчей
«Уизадрс» / фото - Getty Images
«Уизадрс» разгромили «Индиану» во втором матче плей-ин и стали восьмым участником плей-офф НБА от Востока.
Таким образом «Вашингтон» стал 1-й командой за последние 24 года, которая попала в плей-офф, отставая по ходу регулярного чемпионата от нейтрального баланса в таблице на 15 матчей, сообщает ESPN.
Подобное достижение удалось «Финиксу» в сезоне 1996/1997.
Напомним, в предыдущем матче плей-ин «Уизардс» проиграли «Бостону».
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