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«Уизардс» Леня вышли в плей-офф НБА и повторили рекорд 24-летней давности

По ходу сезона они отставали от нейтрального баланса на 15 матчей
Баскетбол НБА
11:45
«Уизардс» Леня вышли в плей-офф НБА и повторили рекорд 24-летней давности
«Уизадрс» / фото - Getty Images

«Уизадрс» разгромили «Индиану» во втором матче плей-ин и стали восьмым участником плей-офф НБА от Востока.

Таким образом «Вашингтон» стал 1-й командой за последние 24 года, которая попала в плей-офф, отставая по ходу регулярного чемпионата от нейтрального баланса в таблице на 15 матчей, сообщает ESPN.

Подобное достижение удалось «Финиксу» в сезоне 1996/1997.

Напомним, в предыдущем матче плей-ин «Уизардс» проиграли «Бостону».

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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