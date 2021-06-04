Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Украина проиграла 2 матча в группе олимпийской квалификации, но продолжит борьбу в четвертьфинале

Словения и Бельгия разыграют между собой прямую путевку в полуфинал
Баскетбол Сборная Украины
21:14
Украина проиграла 2 матча в группе олимпийской квалификации, но продолжит борьбу в четвертьфинале
Украина проиграла 2 матча в олимпийской квалификации / фото - ФБУ

На олимпийском универсальном лицензионном турнире в Дебрецене, Венгрия, сборная Украины проиграла 2 матча в группе.

Украинцы сперва потерпели поражение от бельгийцев со счетом 14:19, а позже, в тот же день, уступили команде Словении 14:21.

Регламент турнира предусматривает продолжение борьбы для третьей команды в группе. Словения и Бельгия оспорят между собой прямую путевку в полуфинал, а две другие команды сыграют в четвертьфинале.

Соперник «сине-желтых» определится 5 июня после матчей в группе Б.

Женская сборная не смогла выиграть квалификацию в австрийском Граце.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Баскетбол

Украина проиграла 2 матча в группе олимпийской квалификации, но продолжит борьбу в четвертьфинале
Украина проиграла 2 матча в группе олимпийской квалификации, но продолжит борьбу в четвертьфинале
Сборная Украины
21:14
«Прометей» обыграл чемпиона Украины и вышел в финал плей-офф Суперлиги
«Прометей» обыграл чемпиона Украины и вышел в финал плей-офф Суперлиги
Суперлига
19:59
Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА
Космический аллей-уп в исполнении Пола и Эйтона вошел в топ-5 дня НБА
НБА
13:38
Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
Леброн: «Я разочарован, поскольку мы так и не увидели «Лейкерс» в полной мере»
НБА
11:22
Плей-офф Суперлиги. «Прометей» – «Днепр». Видео трансляция
Плей-офф Суперлиги. «Прометей» – «Днепр». Видео трансляция
Суперлига
11:10
Джеймс впервые в карьере остался за бортом второго раунда плей-офф НБА
Джеймс впервые в карьере остался за бортом второго раунда плей-офф НБА
НБА
09:40
47 очков Букера помогли «Финиксу» выиграть серию и выбить действующих чемпионов НБА «Лейкерс»
47 очков Букера помогли «Финиксу» выиграть серию и выбить действующих чемпионов НБА «Лейкерс»
НБА
08:52
Известно расписание олимпийской квалификации для сборной Украины 3x3
Известно расписание олимпийской квалификации для сборной Украины 3x3
Токио-2020
3 июня 14:30
Багатскис: «В очередной раз «Запорожье» доминировал под кольцом»
Багатскис: «В очередной раз «Запорожье» доминировал под кольцом»
Суперлига
3 июня 11:20
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости