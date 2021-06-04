Сборная Украины 3х3 победила Иран в заключительном матче группы олимпийской квалификации
Украина проиграла 2 матча в группе олимпийской квалификации, но продолжит борьбу в четвертьфинале
Словения и Бельгия разыграют между собой прямую путевку в полуфинал
21:14
Украина проиграла 2 матча в олимпийской квалификации / фото - ФБУ
На олимпийском универсальном лицензионном турнире в Дебрецене, Венгрия, сборная Украины проиграла 2 матча в группе.
Украинцы сперва потерпели поражение от бельгийцев со счетом 14:19, а позже, в тот же день, уступили команде Словении 14:21.
Регламент турнира предусматривает продолжение борьбы для третьей команды в группе. Словения и Бельгия оспорят между собой прямую путевку в полуфинал, а две другие команды сыграют в четвертьфинале.
Соперник «сине-желтых» определится 5 июня после матчей в группе Б.
Женская сборная не смогла выиграть квалификацию в австрийском Граце.
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