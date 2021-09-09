Украинец Орлов сменил клуб в Испании

Баскетболист продолжит выступать в 3-м дивизионе

Владимир Орлов / фото - ФБУ

Украинский центровой Владимир Орлов сменил клуб в Испании. 26-летний баскетболист подписал контракт с «Беникарло» из третьего дивизиона страны.

Прошлый сезон 26-летний украинец провел в «Зорноце». Этот клуб также играет в Леб Плата, но в другой группе. Украинец отыграл 29 матчей, в которых набирал 8,6 очка, собирал 4,4 подбора, делал 0,3 блок-шота за 19 минут на паркете.

Орлов всю свою карьеру играет в Испании. За это время играл за «Пиелогос», «Сан-Хуан», «Морон», «Лейма Баскет», «Оренсе» и «Мурсию».

Напомним украинец Артем Пустовой провел первый яркий матч в клубе АВС Лиге.