В «Далласе» назначили нового главного тренера и генерального менеджера

«Маверикс» договорились о назначении с членом Зала славы

Джейсон Кидд / фото - Boston Globe

Новым главным тренером «Даллас Маверикс» назначен Джейсон Кидд. Обзяности генерального менеджера со следующего сезона будет исполнять Нико Харрисон. Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

В 2019 году Кидд входил в тренерский штаб Фрэнка Вогеля в «Лос-Анджелес Лейкерс». С 2014 по 2018-й Джейсон возглавлял «Милуоки», с 2013 по 2014-й – «Бруклин».

Харрисон долгое время занимал должность исполнительного директора компании Nike, а отныне будет руководить баскетбольными операциями «Далласа».

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