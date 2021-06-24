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В новом сезоне Суперлиги вновь появится серия за бронзовые медали

Старт чемпионата запланирован на 24 сентября

Баскетбол Суперлига
20:17
В новом сезоне Суперлиги вновь появится серия за бронзовые медали
Кубок чемпиона Суперлиги / Фото - ФБУ
Исполком ФБУ утвердил новый регламент мужского розыгрыша Суперлиги на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Первый этап – регулярный чемпионат. Команды проведут турнир в четыре круга по системе календаря с разъездами (один матч на своей площадке, одна – на площадке соперника). 

Второй этап – плей-офф. Он будет включать матчи четвертьфинала, полуфинала, серию за третье место и финал. На каждой стадии серия будет длиться до 3 побед. 

Со следующего сезона утвердили возвращение серии за бронзовые медали турнира. 

Также были утверждены предварительные сроки проведения чемпионата – он будет стартовать 24 сентября и должен завершиться до 1 июня.

Накануне старта нового сезона Суперлиги-2021/22, который запланирован на конец сентября, состоится матч за Суперкубок Украины.

Владимир Кириченко
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Теги

Федерация баскетбола Украины

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