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В Суперлиге изменили лимит на легионеров

Теперь на паркете могут одновременно находиться больше иностранцев
Баскетбол Суперлига
13:55
В Суперлиге изменили лимит на легионеров
фото - ФБУ

Исполком ФБУ утвердил изменения в регламенте проведения чемпионата и Кубка Украины по баскетболу.

Со следующего сезона в технической заявке на игру может быть не более 5 легионеров. На площадке во время матча могут находится до 4 игроков с неукраинским гражданством.

В женской Суперлиге и Кубке Украины – не более 3-х игроков легионеров на площадке одновременно. Ранее такое же ограничение было в мужской Суперлиге.

Отметим, что топовый легионер столичного клуба ранее покинул команду.

 

Антон Кривенко
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