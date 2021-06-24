В Суперлиге изменили лимит на легионеров

Теперь на паркете могут одновременно находиться больше иностранцев

фото - ФБУ

Исполком ФБУ утвердил изменения в регламенте проведения чемпионата и Кубка Украины по баскетболу.

Со следующего сезона в технической заявке на игру может быть не более 5 легионеров. На площадке во время матча могут находится до 4 игроков с неукраинским гражданством.

В женской Суперлиге и Кубке Украины – не более 3-х игроков легионеров на площадке одновременно. Ранее такое же ограничение было в мужской Суперлиге.

Отметим, что топовый легионер столичного клуба ранее покинул команду.