Войналович стал игроком «Киев-Баскета»
В Суперлиге изменили лимит на легионеров
Теперь на паркете могут одновременно находиться больше иностранцев
фото - ФБУ
Исполком ФБУ утвердил изменения в регламенте проведения чемпионата и Кубка Украины по баскетболу.
Со следующего сезона в технической заявке на игру может быть не более 5 легионеров. На площадке во время матча могут находится до 4 игроков с неукраинским гражданством.
В женской Суперлиге и Кубке Украины – не более 3-х игроков легионеров на площадке одновременно. Ранее такое же ограничение было в мужской Суперлиге.
Отметим, что топовый легионер столичного клуба ранее покинул команду.
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