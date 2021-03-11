В тяжелом матче «Прометей» одержал выездную победу над «Днепром»

В тяжелом матче «Прометей» одержал победу над «Днепром» / фото - ФБУ

В рамках регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Прометей» одержал выездную победу над «Днепром» со счетом 72:67.

Поединок начался с больших скоростей. Команды обменивались бросками и меткость была лучше именно у хозяев. Они смогли реализовать 9 (2 трехочковых) выстрелы, тогда как гости – 5 (0 трехочковых). Однако, днепряне значительно больше фолили, чем подопечные Виталия Черния с удовольствием пользовались. «Прометей» забросил 6 из линии против 0 у соперника. Это позволило не отпустить «Днепр» в большой отрыв.

С преимуществом в 4 очка у хозяев, команды начали вторую 10-минутку. Подопечные Дениса Журавалева серьезно в ней уступили на подборах, в командной игре и по количеству ошибок. «Прометей» сделал 12 подборов против 7, выполнил больше передач – 7 против 5, и на тот момент сделал 4 потери, тогда как соперник – 8. Кроме этого, представители Каменского перебрасывали своих визави – 9 (1 трехочковый) против 4 (2 трехочковых ). Это позволило гостям повести 2 очка.

После большого перерыва «Днепр» смог забрать третью четверть, но не повести в игре. Хозяева реализовали 2 из 4 дальних бросков и 4 из 7 из краски. «Прометей» в свою очередь потерял много возможностей из-за дуги, но реализовал такое же количество – 2 выстрела из 7, и 4 из краски. С игры команды набрали равное количество очков, но днепряне забросили еще 1 штрафной. Поэтому, минимально приблизились к сопернику отставая всего на 1 балл.

В заключительной части «Прометей» полностью переиграл соперника. Подопечные Черния реализовали 7 (2 трехочковых) выстрелов против 4 (2 трехочковых) у «Днепра». Интересно, что эти два броска с дальнего расстояния были важны для гостей. Липовый и Петров отличились за полторы минуты до конца матча и получили для команды предпочтение в 6 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Днепр» – «Прометей» 67:72 (20:16, 13:19, 17:16, 17:21)

«Днепр»: Террелл 15 очков + 5 подборов + 2 передачи, Кравцов 6 + 9 подборов, Глебов 14 очков + 3 подбора + 1 передача, Натяжкой 5 очков 2 подбора, Санон 13 очков + 6 подборов + 3 передачи.

«Прометей»: Эванс 20 очков + 10 подборов + 2 передачи, Лукашов 8 очков + 3 подбора + 7 передач, Стефенс 15 очков + 7 подборов + 2 передачи, Петров 9 очков + 9 подборов + 4 передачи, Луценко 4 очков + 4 подбора + 1 передача, Сидоров 8 очков + 3 передачи.

Таким образом, «Прометей» располагается на третьем месте турнирной таблицы.