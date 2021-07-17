Надаль сыграет при полных трибунах в Вашингтоне
«Вашингтон» Леня определился с кандидатурой нового тренера команды
Контракт с американским специалистом будет подписан в ближайшее время
Уэс Ансельд-младший / Фото - fampharmapro.inУэс Ансельд-младший станет новым главным тренером клуба НБА «Вашингтон Уизардс». Об этом в Twitter сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
Официальное объявление сотрудничества между сторонами должно состояться на этих выходных.
Ансельд-младший с 2015 года работал ассистентом главного тренера в «Денвер Наггетс». Он начал тренерскую карьеру в НБА в 2005 году, когда вошел в тренерский штаб «Уизардс». Кроме того, он работал помощником в «Голден Стэйт Уорриорз» (2011-2012) и «Орландо Мэджик» (2012–2015).
Другими претендентами на пост главного тренера «Уизардс» были Дэрвин Хэм и Сэм Кэсселл, работающие ассистентами в «Милуоки Бакс».
Напомним, что за «Вашингтон» выступает украинец Алексей Лень.
Ранее XSPORT подвел итоги выступления баскетболиста в сезоне НБА 2020/21.
Комментарии 0