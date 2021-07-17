«Вашингтон» Леня определился с кандидатурой нового тренера команды

Контракт с американским специалистом будет подписан в ближайшее время



Уэс Ансельд-младший / Фото - fampharmapro.in

станет новым главным тренером клуба НБА «Вашингтон Уизардс». Об этом всообщает инсайдер The AthleticОфициальное объявление сотрудничества между сторонами должно состояться на этих выходных.Ансельд-младший с 2015 года работал ассистентом главного тренера в «Денвер Наггетс». Он начал тренерскую карьеру в НБА в 2005 году, когда вошел в тренерский штаб «Уизардс». Кроме того, он работал помощником в «Голден Стэйт Уорриорз» (2011-2012) и «Орландо Мэджик» (2012–2015).Другими претендентами на пост главного тренера «Уизардс» были, работающие ассистентами в «Милуоки Бакс».Напомним, что за «Вашингтон» выступает украинец