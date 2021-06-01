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«Вашингтон» Леня выиграл первый матч серии с «Филадельфией», «Юте» нужна всего одна победа для выхода в четвертьфинал

Результаты всех матчей игрового дня
Баскетбол НБА
07:29
«Вашингтон» Леня выиграл первый матч серии с «Филадельфией», «Юте» нужна всего одна победа для выхода в четвертьфинал
Вашингтон - Филадельфия / фото - Bullets Forever

НБА. Плей-офф

4-й матч

«Вашингтон» – «Филадельфия» 122:114 (28:31, 32:30, 32:19, 30:34)

«Вашингтон»: Бил (27 + 7 потерь), Хачимура (20 + 13 подборов), Уэстбрук (19 + 21 подбор + 14 передач), Бертанс (15), Гэффорд (12 + 5 блок-шотов) – старт; Р. Лопес (16), Нето (11), Смит (2), Лень (0), Бонга (0), Гилл (0).

«Филадельфия»: Харрис (21 + 13 подборов), Симмонс (13 + 12 подборов), Грин (11), Сет Карри (10), Эмбиид (8) – старт; Макси (15), Хилл (14), Тайбулл (8), Коркмаз (7), Милтон (6), Ховард (1), Скотт (0).

Счет в серии – 1:3.

«Мемфис» – «Юта» 113:120 (31:34, 23:25, 33:41, 26:20)

«Мемфис»: Морэнт (23 + 12 передач), Брукс (21), Джарен Джексон (21), Валанчюнас (14 + 12 подборов), Андерсон (4) – старт; Мелтон (15), Аллен (8), Бэйн (7), Джонс (0).

«Юта»: Митчелл (30 + 8 передач), Гобер (17 + 8 подборов), Богданович (13), Конли (11 + 7 передач), О'Нил (9 + 9 подборов) – старт; Кларксон (24), Фэйворс (8), Ньянг (6), Инглс (2).

Счет в серии – 1:3

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Юта Джаз Вашингтон Уизардс Филадельфия 76 Мемфис Гриззлис

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