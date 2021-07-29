Великолепные Дончич и Драгич вывели Словению в лидеры группы C
Олимпийские игры. Токио. Баскетбол. Мужчины. Группа C
Словения – Япония 116:81 (29:23, 24:18, 27:23, 36:17)
Словения: Дончич (25 + 7 подборов + 7 передач), З. Драгич (24), Чанчар (16), Блажич (10), Тоби (6 + 11 подборов) – старт; Препелич (12), Чебашек (6), Рупник (4), Хроват (4), Мурич (4 + 7 подборов), Николич (3), Димец (2).
Япония: Хачимура (34 + 7 подборов), Ватанабе (17 + 7 подборов), Танака (6), Баба (4), Эдвардс (2) – старт; Хиедзима (10), Тогаси (8), Канамару (0), Вендраме (0), Харимото (0), Шафер (0).
Испания – Аргентина 81:71 (20:25, 20:9, 21:19, 20:18)
Испания: Рубио (26 + 5 потерь), Клавер (9), Руди Фернандес (8), Марк Газоль (2 + 8 потерь), Абальде (0) – старт; Серхио Юль (10), Пау Газоль (9 + 8 подборов), Эрнангомес (8), Родригес (6), Абринес (3), Гаруба (0).
Аргентина: Лапровиттола (27 + 6 потерь), Скола (13), Кампаццо (10), Делия (2 + 7 подборов + 5 потерь), Гарино (0) – старт; Бруссино (10), Вильдоса (3), Дек (2 + 8 подборов), Больмаро (2), Ваулет (2), Галлицци (0), Каффаро (0).
Турнирное положение. Группа C
1. Словения – 2 матча, 2 победы, разница мячей: 234:181
2. Испания – 2 матча, 2 победы, разница мячей: 169:148
3. Аргентина – 2 матча, 0 побед, разница мячей: 171:199
4. Япония – 2 матча, 0 побед, разница мячей: 158:204
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