Бывший главный тренер сборной Латвии возглавил «Николаев»
Вецвагарс: «Тренерский штаб «Николаева» формируется, продолжаются переговоры»
Наставник «корабелов» – о комплектации состава команды
Арнис Вецвагарс / Фото - ФБУГлавный тренер МБК «Николаев» Арнис Вецвагарс в интервью пресс-службе «корабелов» поведал о старте тренировочного сбора команды перед начало нового сезона украинской Суперлиги.
«Сегодня мы провели первые ознакомительные тренировки, познакомились с ребятами и обсудили план работы. Первая неделя сборов будет состоять из втягивающих тренировок. Нагрузки будут не слишком высокими. Важно подготовить тело к работе и нагрузкам, а уже потом вспоминать баскетбольные элементы. Тренировочный сбор пройдет в Николаеве, никуда выезжать мы не планируем. Времени для подготовки к чемпионату достаточно. Мы будем уделять время физической подготовке, тактике, технике. Постепенно будем набирать обороты. Четыре игрока «МБК-2»-Нико тренировались сегодня вместе с нами. Пока мне трудно оценивать их способности и давать оценку их действиям на площадке, так как мы провели пока совсем мало времени вместе».
«Сейчас команда в стадии комплектации. Одно могу сказать точно – возможность играть в МБК «Николаев» у них есть. Если они докажут, что их уровень соответствует требованиям, которые есть в команде - мы обязательно будем их привлекать в будущем. Но пока не стоит забегать вперед. Тренерский штаб в настоящее время формируется. Сейчас продолжаются переговоры. В течение нескольких недель мы сможем озвучить полный состав».
Напомним, в прошлом сезоне «Николаев» не попал в плей-офф Суперлиги, заняв последнее место в регулярном чемпионате.
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