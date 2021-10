Видео эффектного данка Михайлюка в матче против «Бостона»

Фото: Getty Images

Украинец Святослав Михайлюк сыграл за «Торонто» в матче Летней лиги НБА против «Бостона».

24-летний игрок провел на площадке 22:28 минут, набрав 12 очков.

Тем не менее, больше всего Михайлюк запомнился эффектным данком, который он исполнил после того, как организовал себе быстрый отрыв.

Count it!...



Svi gets the reverse dunk to go! pic.twitter.com/kuR4tue8jf