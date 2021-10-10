Михайлюк: «Считаю, что хорошо вписываюсь в команду, где выступают отличные парни»
Видео эффектного данка Михайлюка в матче против «Бостона»
Украинец сыграл очередной матч в Летней лиге НБА
Фото: Getty Images
Украинец Святослав Михайлюк сыграл за «Торонто» в матче Летней лиги НБА против «Бостона».
24-летний игрок провел на площадке 22:28 минут, набрав 12 очков.
Тем не менее, больше всего Михайлюк запомнился эффектным данком, который он исполнил после того, как организовал себе быстрый отрыв.
Count it!...— NBA (@NBA) October 10, 2021
Svi gets the reverse dunk to go! pic.twitter.com/kuR4tue8jf
Встреча закончилась победой «Бостона» со счетом 113:111.
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