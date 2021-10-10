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Видео эффектного данка Михайлюка в матче против «Бостона»

Украинец сыграл очередной матч в Летней лиге НБА
Баскетбол НБА
10 октября 11:54
Видео эффектного данка Михайлюка в матче против «Бостона»
Фото: Getty Images

Украинец Святослав Михайлюк сыграл за «Торонто» в матче Летней лиги НБА против «Бостона».

24-летний игрок провел на площадке 22:28 минут, набрав 12 очков.

Тем не менее, больше всего Михайлюк запомнился эффектным данком, который он исполнил после того, как организовал себе быстрый отрыв.

Встреча закончилась победой «Бостона» со счетом 113:111.

Сергей Остапенко
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Святослав Михайлюк

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