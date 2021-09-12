Волков: «События уровня проведения Евробаскета дают всплеск популярности баскетбола в стране»

Александр Волков / Фото: fbu.ua

Экс-президент Федерации баскетбола Украины и легендарный баскетболист Александр Волков поделился мнением о заявке сборной Украины на право проведения Евробаскет-2025:



Федерация баскетбола на сегодняшний день – одна из лучших в Украине. Это касается количества и уровня соревнований, которые проходят, количества сборных, которые выступают. Ну и уровень мужской Суперлиги после событий 2014-2015 годов с каждым сезоном сейчас явно растет. В этом году, будем надеяться, COVID-19 не будет препятствовать проведению чемпионата.

Я считаю, что Федерация имеет полное право принимать такие соревнования и продолжать развитие. В то же время отрадно, что инициатором проведения чемпионата Европы в Украине президент – Владимир Зеленский. ФБУ и президент организации – Михаил Бродский поддержали эту инициативу и подали соответствующую заявку в FIBA.