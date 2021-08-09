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Вот это трансфер. «Будивельник» подписал контракт с бывшим игроком клуба НБА

Американский бигмэн перебрался в столичный клуб из «Локомотива-Кубань»


Баскетбол Суперлига
13:45
Вот это трансфер. «Будивельник» подписал контракт с бывшим игроком клуба НБА
Дрю Гордон / Фото - hoopshabit
«Будивельник» объявил о заключении соглашения с американским бигмэном Дрю Гордона. О этом сообщает пресс-служба клуба.
 
За свою профессиональную карьеру Гордон выступал за сербский «Партизан», итальянский «Динамо Сассари», турецкий «Бандит», французский «Шалон-Реймс», литовский «Летувос Ритас», польскую «Зелену Гуру», а также российские «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань». 
 
В 2014 году Дрю  в НБА за «Филадельфию», а также за фарм-клуб «Сиксерс» в G-Лиге «Дэлавэр Блю Коатс». 
 
Минувший сезон 31-летний Гордон начинал в «Автодоре», в составе которого в Лиге ВТБ отыграл 13 матчей, набирая 8.7 очка и делая 6.7 подбора. Затем американец перешел в «Локомотив», за который в 15 поединках имел статистику в 13.3 очка, 7.7 подбора и 2.0 передачи.
 
В минувшем сезоне Гордон признавался MVP февраля в Единой лиге ВТБ. Также бигмэн принимал участие в Матчах звезд чемпионата Франции и Лиги ВТБ, становился обладателем Кубка Италии.

 
Отметим, что родной брат Дрю – Аарон – является звездой «Денвер Наггетс». 

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Владимир Кириченко
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