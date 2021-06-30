Войналович стал игроком «Киев-Баскета»
Войналович: «Выбрал «Киев-Баскет», так как там почти полностью будет новый состав»
Форвард сборной сборной Украины – о продолжении карьеры в столичном клубе
Андрей Войналович / Фото - ФБУФорвард национальной сборной Украины Андрей Войналович в интервью пресс-службе «Киев-Баскета» назвал причину выбора новой команды.
«После завершения сезона моему агенту пришло предложение от «Киев-Баскета» и еще от некоторых команд из Украины, но мы больше ориентировались и работали над тем, чтобы продолжить карьеру за пределами Украины. Над своим выбором размышлял в течение месяца. Определяющим фактором стало то, что запланированное мной и моим агентом не получилось, поэтому нужно было подписывать контракт. Выбрал «Киев-Баскет», так как там почти полностью будет новый состав, в команде идет перестройка, так что будет больше шансов проявить себя. Очень важным фактором для меня было то, что клуб выступает в еврокубках. Также мне выпала возможность поработать с Айнарсом Багатскисом в сборной, поэтому я уже имею представление о работе с ним, и его требованиям к игрокам. И все-таки Киев - это мой родной город, а дома, как говорится, и стены помогают. Просмотр в Сербии? Я действительно хотел попасть в сербский чемпионат, ездил на просмотр. Было много разговоров за этот месяц, но официального предложения я не получил, а ждать дальше было рискованно».
Напомним, ранее 21-летний украинец планировал принять участие в драфте НБА.
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