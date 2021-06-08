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Вполне заслуженно. Стал известен наставник года в НБА
Он привел «Нью-Йорк Никс» к первому выходу в плей-офф лиги за 8 лет
Том Тибодо / Фото - nypost.comАмериканский специалист Том Тибодо признан лучшим главным тренером года в НБА. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.
63-летний наставник привел «Нью-Йорк Никс» к первому выходу в плей-офф за 8 лет. «Никс» завершили регулярный чемпионат с показателем 41-31, закончив серию из семи сезонов подряд с отрицательным балансом.
Тибодо второй раз за карьеру признается лучшим тренером года. В сезоне-2010/2011 Тибодо стал обладателем награды в период работы с «Чикаго Буллз».
Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс получил больше голосов за первое место (45), чем Тибодо (43). Тем не менее, Тибодо заработал 351 очко, а Уильямс – 340 очков. Разница в 11 очков стала наименьшей с тех пор как нынешний формат голосования был введен в сезоне-2002/03. Главный тренер «Юта Джаз» Куин Снайдер занял третье место с 161 очком (10 голосов за первое место).
Тибодо стал первым тренером «Никс» после легендарного Пэта Райли (сезон 1992/93), получившим этот приз.
Смотрите результаты матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.
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