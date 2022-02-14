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Все уехали, а Кэффи остался. «Киев-Баскет» покинули американские легионеры

Однако баскетболисты готовы вернуться в команду
Баскетбол Суперлига
14 февраля 08:34
Все уехали, а Кэффи остался. «Киев-Баскет» покинули американские легионеры
Майк Кэффи / Фото - ФБУ
Главный тренер «Киев-Баскета» Айнарс Багатскис в интервью официальному сайту ФБУ относительно ситуациями с иностранными игроками в команде.

Расскажите, какая ситуация с американскими легионерами в «Киев-Баскете»?

«Команду покинули все американские легионеры, кроме Кэффи. Но он тоже под вопросом, ведь американское посольство советует покинуть страну, поэтому он нервничает. Все игроки сказали, что если ситуация успокоится, они готовы вернуться. Таков месседж от игроков, которые очень тепло простились. Как будет дальше, я пока ответить не могу. Я знаю, что в других клубах Украины тоже ситуация нелегкая. Когда смотришь матчи Суперлиги, видно, что игроки не в своей тарелке. Я могу ответить за себя – я остаюсь в Украине».


Поедет ли Киев-Баскет на заключительный выездной матч Кубка Европы против «Реджаны»?

«Мы постоянно находились на контакте с FIBA и сейчас получили подтверждение того, что мы можем не ехать на матч. FIBA с пониманием отнеслась к нашей ситуации, что лишний раз подтверждает, что Киев-Баскет заслужил уважение. FIBA вникла в наше положение. У нас сегодня на тренировке было пять игроков».


Ранее стали известны имена наставников, которые будут руководить командами на Матче Звезд Суперлиги.
Владимир Кириченко
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Майкл Кэффи Киев-Баскет Айнарс Багатскис

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