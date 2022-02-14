«Харьковские Соколы» в напряженном матче вырвали победу у «Запорожья»
Вслед за коллегами из «Киев-Баскета». Американские легионеры «Харьковских Соколов» покинули клуб
Президент клуба высказался относительно кадровой ситуации в команде
Легионеры «Харьковских Соколов» / Фото - ФБУПрезидент «Харьковских Соколов» Сергей Чебышев на своей странице в Facebook рассказал относительно ситуации с американскими легионерами.
«Уже на матч с «Тернополем» игроки выходили нервными. Именно тогда вышло заявление президента Байдена о немедленной эвакуации американских граждан из Украины. После этого мы многое общались с агентами, тренерами и представителями других команд, чтобы понимать ситуацию по всей стране. После возвращения из Тернополя встретились с нашими американскими легионерами. Попробовали их успокоить, гарантировать быстрое реагирование на ухудшение ситуации, однако они решили покинуть команду и вернуться домой».
«Алекс Зечевич тоже был на встрече. Он пока продолжает работать с нами, за что мы ему очень благодарны. Уже сейчас Валерий Плеханов работает на трансферном рынке и ищет варианты замены и усиления команды. Мы верим в покой в Украине и верим в «Соколы».
Ранее американские легионеры покинули столичный «Киев-Баскет».
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