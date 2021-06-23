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Выставочная команда «Гарлем Глобтроттерс» объявила о желании заявиться в НБА
Лига была готова к расширению
«Гарлем Глобтроттерс» / фото - Slam Dunk
Выставочная команда «Гарлем Глобтроттерс» выпустила заявление, в котором официально попросила руководство НБА включить их в число участников лиги. Свое заявление баскетболисты опубликовали в Twitter.
«Как организация, чья легендарная история уже тесно связана с историей НБА, «Гарлем Глобтроттерс» надеются наконец получить место за столом. Наши игроки сыграли важную роль в интеграции лиги в 1949 году. Мы гордились, когда наши игроки призывались в команды НБА.
Теперь, после многих лет привлечения лучших чернокожих игроков, настало время для НБА признать наш вклад в баскетбол. Поскольку лига уже рассматривает возможность расширения, время пришло. «Гарлем Глобтроттерс» готовы вести переговоры о создании клуба».
«Гарлем Глобтроттерс» является выставочной командой, которая со своими шоу выступила в 123 странах по всему миру.
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