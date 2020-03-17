Ягупова помогла «Фенербахче» победить в матче Евролиги

Украинка провела на паркете 36 минут

Алина Ягупова / фото - ФБУ

Украинская защитница «Фенербахче» Алина Ягупова в первом матче 1/4 финала Евролиги против «Галатасарая» помогла своей команде одержать победу со счетом 91:74.

Ягупова вышла в стартовом составе своей команды и за 36 минут на паркете набрала 32 очка, совершила 4 подбора, 7 ассистов, 2 перехвата и 1 блок-шот. Коэффициент эффективности составил +39.

Украинка стала лучшей в матче по показателям набранных очков, совершенных ассистов и блоков.

Ягупова второй год подряд претендует на титул MVP Евролиги.