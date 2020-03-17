Ягупова – о женской Суперлиге: «Нужно больше доверять молодым девушкам, чем брать в состав сомнительных американок»
Ягупова помогла «Фенербахче» победить в матче Евролиги
Украинка провела на паркете 36 минут
Алина Ягупова / фото - ФБУ
Украинская защитница «Фенербахче» Алина Ягупова в первом матче 1/4 финала Евролиги против «Галатасарая» помогла своей команде одержать победу со счетом 91:74.
Ягупова вышла в стартовом составе своей команды и за 36 минут на паркете набрала 32 очка, совершила 4 подбора, 7 ассистов, 2 перехвата и 1 блок-шот. Коэффициент эффективности составил +39.
Украинка стала лучшей в матче по показателям набранных очков, совершенных ассистов и блоков.
Ягупова второй год подряд претендует на титул MVP Евролиги.