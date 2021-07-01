«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
Яннис Адетокумбо избежал серьезной травмы колена
Сроки возвращения форварда «Бакс» в строй пока не известны
Яннис Адетокумбо / фото - Getty Images
Обследование не выявило серьезного повреждения левого колена у лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Связки целы.
Сроки возвращения игрока в строй пока не установлены.
Адетокумбо повредил левое колено в 4-м матче серии с «Атлантой». Это произошло во время столкновения под щитом с центровым «Хоукс» Клинтом Капелой в середине третьей четверти. Форвард «Бакс» покинул площадку самостоятельно, но не смог продолжить игру.
«Финикс Санс» вышли в финал плей-офф НБА.
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