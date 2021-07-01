Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Яннис Адетокумбо избежал серьезной травмы колена

Сроки возвращения форварда «Бакс» в строй пока не известны
Баскетбол НБА
08:00
Яннис Адетокумбо избежал серьезной травмы колена
Яннис Адетокумбо / фото - Getty Images

Обследование не выявило серьезного повреждения левого колена у лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Связки целы.

Сроки возвращения игрока в строй пока не установлены.

Адетокумбо повредил левое колено в  4-м матче серии с «Атлантой». Это произошло во время столкновения под щитом с центровым «Хоукс» Клинтом Капелой в середине третьей четверти. Форвард «Бакс» покинул площадку самостоятельно, но не смог продолжить игру.

«Финикс Санс» вышли в финал плей-офф НБА.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо травмы

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Убийственные данки Адетокумбо и сумасшедшее попадание Капелы вошли в топ-5 дня НБА
Убийственные данки Адетокумбо и сумасшедшее попадание Капелы вошли в топ-5 дня НБА
Баскетбол НБА
30 июня 11:37
«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
Баскетбол НБА
30 июня 07:49
Лидер «Атланты» получил повреждение, наступив на ногу судье
Лидер «Атланты» получил повреждение, наступив на ногу судье
Баскетбол НБА
28 июня 14:45
«Милуоки» обыграл «Атланту» благодаря дабл-даблам Миддлтона и Адетокумбо и впервые вышел вперед в серии
«Милуоки» обыграл «Атланту» благодаря дабл-даблам Миддлтона и Адетокумбо и впервые вышел вперед в серии
Баскетбол НБА
28 июня 07:24
Леонард, скорее всего, не поможет «Клипперс» в пятом матче финала Запада
Леонард, скорее всего, не поможет «Клипперс» в пятом матче финала Запада
Баскетбол НБА
27 июня 14:50
Леонард пропустит четвертую игру финала Запада
Леонард пропустит четвертую игру финала Запада
Баскетбол НБА
26 июня 16:00

Новости: Баскетбол

Яннис Адетокумбо избежал серьезной травмы колена
Яннис Адетокумбо избежал серьезной травмы колена
НБА
08:00
«Финикс» вышел в финал плей-офф НБА
«Финикс» вышел в финал плей-офф НБА
НБА
07:20
«Киев-Баскет» подписал первого легионера в межсезонье
«Киев-Баскет» подписал первого легионера в межсезонье
Суперлига
30 июня 22:13
Защитник «Киев-Баскета» Мейси перешел в турецкий клуб
Защитник «Киев-Баскета» Мейси перешел в турецкий клуб
Суперлига
30 июня 20:40
Россия неожиданно уступила Мексике и оказалась на последнем месте группы в отборе на ОИ-2020
Россия неожиданно уступила Мексике и оказалась на последнем месте группы в отборе на ОИ-2020
Токио-2020
30 июня 19:50
«Тернополь» усилился экс-капитаном «Харьковских Соколов»
«Тернополь» усилился экс-капитаном «Харьковских Соколов»
Суперлига
30 июня 15:26
Войналович: «Выбрал «Киев-Баскет», так как там почти полностью будет новый состав»
Войналович: «Выбрал «Киев-Баскет», так как там почти полностью будет новый состав»
Суперлига
30 июня 14:58
Убийственные данки Адетокумбо и сумасшедшее попадание Капелы вошли в топ-5 дня НБА
Убийственные данки Адетокумбо и сумасшедшее попадание Капелы вошли в топ-5 дня НБА
НБА
30 июня 11:37
«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
«Атланта» сравняла счет в серии с «Милуоки»
НБА
30 июня 07:49
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Все новости