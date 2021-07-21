Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет

В решающем выступлении в карьере грек набрал 50 очков и получил достаточно помощи от своих партнеров, чтобы закрыть серию с «Санс» в шестой игре



Послесловие

«Милуоки Бакс» второй раз в своей истории становятся чемпионами НБА

Отсчет до второго чемпионства «Бакс» следует вести с 35-ти секунд до окончания игрового времени, когда толпа внутри Fiserv Forum начала скандировать «Бакс» в шести», а снаружи собралась половина Висконсина.

В этот момент находящийся на паркете Яннис Адетокумбо поднял руки, тем самым подавая сигнал, что уже пора. Пора Яннису присоединиться к элитной группе исторически особенных игроков. Пора завершать финал НБА после шести напряженных игр. Пора Крису Миддлтону и Пи Джей Такеру, Джру Холидею и Майку Буденхольцеру найти кого-нибудь, кого можно обнять.

Пора «Милуоки Бакс» объявить себя чемпионами во второй раз в своей истории, впервые с 1971 года.





Видя, как она развивалась и прогрессировала, и, особенно, чем она закончилась, шестая игра была создана для игрока, который мгновенно стал легендой. «Бакс» выиграли серию, потерпев на старте два поражения, но сумели собраться, а затем во вторник закрыли «Санс» уверенной победой 105-98, которая заставила город содрогнуться.

Победа и титул в основном стали возможными благодаря игре Янниса, его усилиям на обеих сторонах площадки на протяжении всей серии. Адетокумбо набрал 50 очков, достигнув этой круглой цифры при штрафном броске (кто бы подумал?) и добавил 14 подборов и 5 блок-шотов. Это было, пожалуй, лучшее выступление греческой суперзвезды за всю карьеру.

Запыхавшийся Яннис объясняет свой успех очень просто:

«Пот и жертвы. Очень много жертв».

В ключевой игре финала Яннис также реализовал 17 из 19-ти штрафных бросков, что просто поразительно, учитывая, что соперники, намеренно фолили на Адетокумбо, рассчитывая на его ненадежный бросок.

Сам же Яннис реагирует шутя:

«Я сделал их, когда должен был».





Этот сезон стал подтверждением того, что Яннис и франшиза не ошиблись, продлив контракт грека в 2020 году, что, в конечном счете, привело «Милуоки» к чемпионству.

Адетокумбо объяснил свой выбор:

«Я мог бы пойти в суперкоманду, внести свой вклад и выиграть чемпионство. Но мы выбрали трудный способ сделать это, и мы это сделали. У меня была работа, которую нужно было закончить… это был мой город. Они поверили в меня. Так много людей поверило в меня и помогли мне достичь этого. Я не хочу подводить их».

Есть ли какие-нибудь исторические сравнения с тем, что только что сделал Яннис? Возможно, лучшим является Дирк Новицки 2011-го года, который вместе с «Далласом» победил «большую тройку» «Майами». Но у Дирка не было такого вклада как в нападение, так и в оборону, как у Янниса.

Главный тренер «Бакс» Майк Буденхольцер прокомментировал результат своего подопечного:

«Это то, как он все делает, при помощи своей уверенности и лидерских качеств. Очень сложно подобрать нужные слова, чтобы объяснить, чем занимается Яннис».





Однако было бы немного несправедливо закрепить этот титул только за Яннисом. Чемпионство также является результатом взаимодействий, которые грек развил за последние восемь лет с Крисом Миддлтоном. Их доверие, химия и уважение друг к другу были очевидны на протяжении всего сезона. И это сработало: Миддлтон постоянно держал в напряжении «Санс» при помощи бросков со средней дистанции и, казалось, попадал всякий раз, когда «Бакс» нуждались в точном броске.





Холидей прибыл в команду в межсезонье, чтобы делать то, что он умеет делать лучше всего: обеспечивать качественную защиту на периметре. Он действительно был недостающим звеном для «Бакс». Его прессинг и цепкая защита против Криса Пола помогла повернуть серию в пользу «Милуоки».

Не стоит забывать и про Пэта Коннотона, который дал «Бакс» полезные минуты со скамейки. А также Бобби Портис, который добавил 16 пунктов в копилку «оленей» в шестой игре финала. Между тем, перед Такером стояла самая сложная задача - сдерживать Девина Букера в игре один на один.

По сути, «Бакс» были гораздо лучше «Санс» в защите. Это и помогло команде одержать четыре победы подряд.





Яннис был безжалостен в шестой игре. В третьей четверти он набрал 20 очков. И эти штрафные тоже показатель - он оставался точным весь вечер. Чем дальше шла игра, тем больше Яннис был полон решимости атаковать кольцо и зарабатывать фолы.

Лидер «Бакс» поделился своим секретом успеха:

«Это должно заставить каждого ребенка верить в то, что ты делаешь, и продолжать работать. Я надеюсь, что даю людям во всем мире надежду, что это возможно. Восемь лет назад я не знал, когда сделаю следующий шаг. Теперь я здесь, сижу на вершине. Мне очень повезло. Если у меня больше не будет возможности сесть здесь [с трофеем], меня это устроит».

Результат утраивает и «Милуоки». С 1971 года у города не было причин заявлять о себе как о лучшем в баскетболе.

Что ж, это время пришло. Настоящее уже здесь. И, вполне вероятно, что в ближайшие несколько праздничных дней или даже раньше в Милуоки закончится пиво.