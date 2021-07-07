Яннис Адетокумбо вышел на паркет в первом матче финала НБА

Лидер «Бакс» отметился дабл-даблом



Яннис Адетокумбо / фото - Getty Images

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо вернулся в строй после травмы и вышел в стартовом составе на 1-й матч финальной серии плей-фф НБА против «Финикса».

Изначально участие звездного форварда во встрече считалось маловероятным. Адетокумбо пропустил два последних матча финала Восточной конференции из-за растяжения связок левого колена.

Тем не менее 26-летний игрок смог выйти на площадку в стартовом матче финальной серии и отметился 20 очками и 17 подборами. Яннис реализовал 6 из 11 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых, 7 из 12 штрафных, также сделал 4 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 3 потери за 35 минут.

«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА.