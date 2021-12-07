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02:00 Индиана Пэйсерс - Вашингтон Уизардз 116:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Мемфис Гриззлис 90:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Денвер Наггетс 109:97 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 112:104 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Атланта Хоукс 110:121 Окончен
04:00 Финикс Санс - Сан-Антонио Сперс 108:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 90:102 Окончен
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05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

Йокич вышел на 8-е место по сделанным трипл-даблам в истории НБА

Бигмэн обошел в общем списке легендарного игрока «Селтикс» Лэрри Берда
Баскетбол НБА
08:20
Йокич вышел на 8-е место по сделанным трипл-даблам в истории НБА
Никола Йокич / фото - NBA

Лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 17 очков, 12 подборов и 15 передач в матче с «Чикаго» (97:109). Трипл-дабл стал для сербского центрового 60-м за карьеру.

Йокич обошел в общем списке легендарного игрока «Селтикс» Лэрри Берда и располагается теперь на 8-м место в истории НБА.

Недавно Никола Йокич оказался в центре потасовки прямо во время баскетбольного матча НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Никола Йокич Денвер Наггетс

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