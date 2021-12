Йокич вышел на 8-е место по сделанным трипл-даблам в истории НБА

Никола Йокич / фото - NBA

Лидер «Денвера» Никола Йокич набрал 17 очков, 12 подборов и 15 передач в матче с «Чикаго» (97:109). Трипл-дабл стал для сербского центрового 60-м за карьеру.

Йокич обошел в общем списке легендарного игрока «Селтикс» Лэрри Берда и располагается теперь на 8-м место в истории НБА.

Congrats to Nikola Jokic of the @nuggets for moving up to 8th on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! #NBA75 pic.twitter.com/UDqElBOphs