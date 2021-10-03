Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»

Главный тренер «Тернополя» Дмитрий Забирченко прокомментировал победу над «Николаевом» (87:82) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

Некоторые ребята играют только второй год на профессиональном уровне. Они не были в таких условиях. Был год пандемии, год без болельщиков, второй год – максимум 25-50%. Сейчас есть залы и поддержка, которая дает играть под давлением. Надеюсь, что они смогут научиться играть под давлением и доводить до логического конца проделанную работу в трех четвертях. «Николаеву» огромный респект за поддержку и игру. У меня всегда есть вопросы к арбитру. На боковой линии ты всегда видишь с одной стороны, что тебе судят плохо. Я всегда импульсивный, переношу через себя все свистки и все действия команды. Эмоции зашкаливают. Стараюсь контролировать себя, но иногда не получается».