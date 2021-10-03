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Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»

«Тернополь» на выезде едва не упустил победу над «Николаевом»
Баскетбол Суперлига
3 октября 21:20
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»

Главный тренер «Тернополя» Дмитрий Забирченко прокомментировал победу над «Николаевом» (87:82) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

«Нам нужно было взять одну победу. Каждую игру смотримся довольно качественно, но контролируя ход игры иногда проигрываем концовку. Сегодня так же могло случиться. Должен быть какой-то стержень победителя, чтобы не давать эмоциям на площадке захлестывать. Невероятная поддержка фанатов у «Николаева», они не дают игрокам расслабиться даже при разнице «-20» или «-25». Это сыграло большую роль в их камбэке. Нам нужно концентрироваться на своей игре, не обращая внимания на фанатов.

Некоторые ребята играют только второй год на профессиональном уровне. Они не были в таких условиях. Был год пандемии, год без болельщиков, второй год – максимум 25-50%. Сейчас есть залы и поддержка, которая дает играть под давлением. Надеюсь, что они смогут научиться играть под давлением и доводить до логического конца проделанную работу в трех четвертях. «Николаеву» огромный респект за поддержку и игру. У меня всегда есть вопросы к арбитру. На боковой линии ты всегда видишь с одной стороны, что тебе судят плохо. Я всегда импульсивный, переношу через себя все свистки и все действия команды. Эмоции зашкаливают. Стараюсь контролировать себя, но иногда не получается».


Эта победа стала первой в сезоне для «Тернополя».

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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Дмитрий Забирченко БК «Тернополь» Кривбасс (баскетбол)

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