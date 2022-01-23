«Запорожье» на выезде разгромило «Химик»

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей

Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Запорожье» на выезде нанесло разгромное поражение «Химику» со счетом 86:56.

Уже в первой четверти гости захватили игру под свой контроль, лишь укрепив свое преимущество под конец первой половины матча. Во второй половине картина не изменилась. Хозяева не смогли даже приблизится к оппонентам, уступив игру с разгромным счетом.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Запорожья» Фрэнсис, набравший 21 очко.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Химик» – «Запорожье» – 56:86 (15:32. 16:20, 13:21, 12:13)