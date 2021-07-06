«Запорожье» подписал контракт с первым легионером в межсезонье
«Запорожье» заключило новое соглашение со своим форвардом
В минувшем сезоне украинец отыграл 50 матчей в Суперлиге
Виталий Мальчевский / Фото - ФБУ«Запорожье» объявило о подписании нового контракта с форвардом Виталием Мальчевским.
33-летний игрок еще на сезон останется в рядах вице-чемпиона Украины. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт запорожского клуба.
В минувшем сезоне Виталий сыграл 50 матчей, в среднем набирал 9,8 очка, делал 3,3 подбора за 27 минут игрового времени.
Мальчевский стал автором рекорда Суперлиги – он хотя бы раз попадал трехочковый во всех матчах сезона.
Напомним, накануне «Запорожье» подписало новое соглашение с капитаном команды Александром Сизовым.
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