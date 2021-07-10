Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 118:108 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном

Минувший сезон 29-летний баскетболист провел в чемпионате Исландии
Баскетбол Суперлига
12:21
«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном
Антанас Удрас / Фото - feykir.is
БК «Запорожье» подпишет контракт с литовским бигмэном Антанасом Удрасом. Об этом сообщает Krepsinis.net.
 
Минувший сезон Удрас провел в исландском «Тиндастолле», в составе которого набирал 12.7 очка и 7.1 подбора в среднем за 25.8 минуты в 22 матчах местного национального первенства. 
 
Ранее 29-летний баскетболист играл за литовские «Перлас», «Судуву» и «Шауляй», сыграл 7 матчей за немецкий «Нюрнберг». 


Отметим, Удрас станет третьим новичком «Запорожья», который ранее подписал канадского защитника Ясина Джозефа и американского центрового Эвана Максвелла.  
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Запорожье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Баскетбол Суперлига
9 июля 19:27
«Запорожье» пригласило тренера, который специализируется на «ментальной стороне» баскетбола
«Запорожье» пригласило тренера, который специализируется на «ментальной стороне» баскетбола
Баскетбол Суперлига
7 июля 17:31
Тихонов из «Запорожья» перешел в «Прометей»
Тихонов из «Запорожья» перешел в «Прометей»
Баскетбол Суперлига
6 июля 22:00
«Запорожье» заключило новое соглашение со своим форвардом
«Запорожье» заключило новое соглашение со своим форвардом
Баскетбол Суперлига
6 июля 15:58
Главный тренер «Днепра» назвал 29-летнего игрока «Запорожья» самым прогрессирующим в сезоне
Главный тренер «Днепра» назвал 29-летнего игрока «Запорожья» самым прогрессирующим в сезоне
Баскетбол Суперлига
5 июля 19:40
Овдеенко – о первом новичке: «Надеемся, что он поведет команду за собой к победам»
Овдеенко – о первом новичке: «Надеемся, что он поведет команду за собой к победам»
Баскетбол Суперлига
4 июля 17:04

Новости: Баскетбол

«Сан-Антонио» может обменять Мюррэя и Уайта
«Сан-Антонио» может обменять Мюррэя и Уайта
НБА
13:30
«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном
«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном
Суперлига
12:21
«Миннесота» не планирует включать в сделку по Симмонсу Д’Анджело Расселла
«Миннесота» не планирует включать в сделку по Симмонсу Д’Анджело Расселла
НБА
10:00
На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков
На Хардена завели уголовное дело за употребление наркотиков
НБА
08:30
Торри Крэйг избежал серьезной травмы
Торри Крэйг избежал серьезной травмы
НБА
07:40
Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Чемпион Великобритании стал игроком «Запорожья»
Суперлига
9 июля 19:27
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником
Суперлига
9 июля 17:53
«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА
«Финикс» потерял еще одного важного игрока в финале НБА
НБА
9 июля 17:31
Сумасшедший Адетокумбо установил рекорд XXI века в НБА
Сумасшедший Адетокумбо установил рекорд XXI века в НБА
НБА
9 июля 12:21
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
15
Все новости