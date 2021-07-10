«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном

Минувший сезон 29-летний баскетболист провел в чемпионате Исландии



Антанас Удрас / Фото - feykir.is

БК «Запорожье» подпишет контракт с литовским бигмэном. Об этом сообщаетМинувший сезон Удрас провел в исландском «Тиндастолле», в составе которого набирал 12.7 очка и 7.1 подбора в среднем за 25.8 минуты в 22 матчах местного национального первенства.Ранее 29-летний баскетболист играл за литовские «Перлас», «Судуву» и «Шауляй», сыграл 7 матчей за немецкий «Нюрнберг».Отметим, Удрас станет третьим новичком «Запорожья», который ранее подписал канадского защитникаи американского центрового