«Запорожье» пригласило тренера, который специализируется на «ментальной стороне» баскетбола
«Запорожье» заключит соглашение с литовским бигмэном
Минувший сезон 29-летний баскетболист провел в чемпионате Исландии
Антанас Удрас / Фото - feykir.isБК «Запорожье» подпишет контракт с литовским бигмэном Антанасом Удрасом. Об этом сообщает Krepsinis.net.
Минувший сезон Удрас провел в исландском «Тиндастолле», в составе которого набирал 12.7 очка и 7.1 подбора в среднем за 25.8 минуты в 22 матчах местного национального первенства.
Ранее 29-летний баскетболист играл за литовские «Перлас», «Судуву» и «Шауляй», сыграл 7 матчей за немецкий «Нюрнберг».
Отметим, Удрас станет третьим новичком «Запорожья», который ранее подписал канадского защитника Ясина Джозефа и американского центрового Эвана Максвелла.
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