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Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны

Американец прекратил сотрудничество с днепрянами в январе этого года
Баскетбол Суперлига
13:22
Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны
Генри Дугат / Фото - ФБУ
Американский легионер «Днепра« Генри Дугат, который в январе прекратил сотрудничество с днепрянами якобы по семейным обстоятельствам, однако на самом деле отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Защитник был отстранен от игры на период с 19 декабря 2020 года по 18 июня 2021 года после того, как в его тесте были обнаружены метаболиты тетрагидроканнабиола. Об этом сообщает официальный сайт Национального антидопингового центра Украины.

НАДЦ внес фамилию Дугата в список дисквалифицированных спортсменов уже после истечения срока дисквалификации американца.

В минувшем сезоне Суперлиги Дугат сыграл 11 матчей за «Днепр», в которых набирал в среднем 8,3 очка, 4,4 подбора и 5,6 передачи за 23 минуты игрового времени.

Напомним, американец является двукратным чемпионом Украины. Генри становился чемпионом Суперлиги с «Будивельником» в сезоне-2016/17 и «Днепром» в позапрошлом розыгрыше.

А тем временем «Запорожье« подписало контракт с первым легионером в межсезонье.
Владимир Кириченко
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Теги

Генри Дугат Днепр (баскетбол) допинг

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