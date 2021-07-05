Дугат временно покинул «Днепр»
Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны
Американец прекратил сотрудничество с днепрянами в январе этого года
Генри Дугат / Фото - ФБУАмериканский легионер «Днепра« Генри Дугат, который в январе прекратил сотрудничество с днепрянами якобы по семейным обстоятельствам, однако на самом деле отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Защитник был отстранен от игры на период с 19 декабря 2020 года по 18 июня 2021 года после того, как в его тесте были обнаружены метаболиты тетрагидроканнабиола. Об этом сообщает официальный сайт Национального антидопингового центра Украины.
НАДЦ внес фамилию Дугата в список дисквалифицированных спортсменов уже после истечения срока дисквалификации американца.
В минувшем сезоне Суперлиги Дугат сыграл 11 матчей за «Днепр», в которых набирал в среднем 8,3 очка, 4,4 подбора и 5,6 передачи за 23 минуты игрового времени.
Напомним, американец является двукратным чемпионом Украины. Генри становился чемпионом Суперлиги с «Будивельником» в сезоне-2016/17 и «Днепром» в позапрошлом розыгрыше.
А тем временем «Запорожье« подписало контракт с первым легионером в межсезонье.
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