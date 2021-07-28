Защитник из «Одессы» усилит новичка Суперлиги

Артамонов начинал сезон в «Николаеве»

Клим Артамонов / фото - ФБУ

27-летний Клим Артамонов подписал контракт с новичком Суперлиги – «Кривбассом».

Прошлый сезон защитник начинал в «Николаеве», а затем продолжил выступления за «Одессу». Сыграл в 35-ти поединках Суперлиги Париматч. В среднем набирал 10,3 очка, 2,5 подбора, 5,9 передачи.

Напомним, ранее Артамонов также выступал за «Черкасских Мавп», БИПУ и «Химик».

«Тернополь» ранее усилился одним из лидеров «Харьковских Соколов».