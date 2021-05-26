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Женская сборная Украины с победы начала олимпийский квалификационный турнир

Украинки разгромили команду Тайланда
Баскетбол Сборная Украины
13:44
Женская сборная Украины с победы начала олимпийский квалификационный турнир
Сборная Украины / фото - скриншот

Женская сборная Украины по баскетболу 3*3 выиграла стартовый матч группового раунда олимпийского квалификационного турнира, который стартовал в австрийском Граце.

Украинки уверенно обыграли команда Тайланда. По 8 очков набрали Анна Рулева и Кристина Филевич.

Баскетбол 3х3. Олимпийская квалификация

Группа В. Матч №1

Украина – Таиланд 21:7

В группе вместе с Украиной и Таиландом играют Австралия, Иран и Япония. Из этой 5-ки дальше пройдут 2 команды. Путевку в Токио получат 3 лучшие сборные на турнире.

Второй групповой матч сборная проведет против Австралии 26 мая в 14:30.

Антон Кривенко
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