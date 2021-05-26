Санон признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги
Женская сборная Украины с победы начала олимпийский квалификационный турнир
Украинки разгромили команду Тайланда
13:44
Сборная Украины / фото - скриншот
Женская сборная Украины по баскетболу 3*3 выиграла стартовый матч группового раунда олимпийского квалификационного турнира, который стартовал в австрийском Граце.
Украинки уверенно обыграли команда Тайланда. По 8 очков набрали Анна Рулева и Кристина Филевич.
Баскетбол 3х3. Олимпийская квалификация
Группа В. Матч №1
Украина – Таиланд 21:7
В группе вместе с Украиной и Таиландом играют Австралия, Иран и Япония. Из этой 5-ки дальше пройдут 2 команды. Путевку в Токио получат 3 лучшие сборные на турнире.
Второй групповой матч сборная проведет против Австралии 26 мая в 14:30.
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