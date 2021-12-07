Радулович: «Мы одержали важную победу»
Женская сборная Украины сохранила место в Топ-30 рейтинга FIBA
Национальная сборная ранее выиграла два матча квалификации Евробаскета-2023
12:58
Женская сборная Украины по баскетболу сохранила 26-ю позицию в обновленном рейтинге FIBA.
Возглавляют рейтинг FIBA сборные США, следом идет Испания, а Австралия третья.
Соперник сборной Украины по квалификации Евробаскета-2023 Франция на пятом месте. Литва идет 33-й а Финляндия 63-й.
Напомним, сборная Украины ранее начала квалификацию Евробаскета-2023 победами над Францией (90:71) и Финляндией (77:71).
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