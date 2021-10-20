«Прометей» вовремя включился и обыграл «Тернополь»
Женский «Прометей» добыл вторую победу в Еврокубке
Украинки на выезде разгромили венгерский «Юни Сит Дьор»
Фото: пресс-служба Прометея
Женский «Прометей» выиграл второй матч группового этапа Еврокубка.
Команда из Слобожанского на выезде разгромила венгерский «Юни Сит Дьор».
Еврокубок. Групповой этап. 2-й тур:
«Юни Сит Дьор» – «Прометей» 83:117 (18:24, 23:38, 20:27, 22:28)
«Прометей»: Дубровина 32 + 9 передач, Аткинс 14 + 5 передач, Дацько 10 + 4 передачи, Холмс 25 + 4 передачи, Юркевичус 7 + 7 подборов - старт, Бабич 23 + 4 передачи, Дубровская 0, Игнатенко 0, Мусиенко 0, Любинець 4 + 4 подбора
Отметим, что годом ранее «Прометей» уступил «Юни Сит Дьор» со счетом 56:83.
В стартовом матче Еврокубка «Прометей» обыграл «Сепси».
Напомним, мужская команда «Прометея» в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.
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