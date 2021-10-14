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Женский «Прометей» уверенно переиграл «Сепси» в стартовом матче Еврокубка

Лучшим снайпером матча стала звезда слобожанской команды – Ариэль Аткинс


Баскетбол Еврокубки
14 октября 21:35
Женский «Прометей» уверенно переиграл «Сепси» в стартовом матче Еврокубка
«Прометей» / Фото - ФБУ
Женский «Прометей» сыграл первый матч 1-го тура группового раунда Еврокубка, в котором на своей площадке устроил разгром румынской «Сепси». 

Украинки со старта продемонстрировали серьезность намерений, захватив лидерство – 13:1. К концу стартовой четверти соперницы сократили отставание – 15:19.

Однако гости так и не смогли нейтрализовать главную звезду слобожанской команды – Ариэль Аткинс. Поэтому, «Прометей» и в дальнейшем доминировал на площадке, только увеличивая преимущество.
Женский Еврокубок. Групповой раунд. 1-й тур

«Прометей» – «Сепси» 86:64 (19:15, 29:23, 19:14, 19:12)

«Прометей»: Аткинс 26, Дубровина 16 очков + 9 подборов, Холмс 8 + 12, Юркевичус 6 + 16, Дацко - старт; Бабич 14 + 6, Любинець 10 + 6, Мусиенко 6, Дубровская, Игнатченко
Турнирное положение: 

1. «Прометей» – 1 матч / 2 очка

2. «Элязыг Идаре» – 1/2 

3. «Юни Сит» – 1/1

4. «Сепси» – 1/1
Следующий матч Еврокубка «Прометей» сыграет 20 октября на выезде против венгерского «Дьера».
Владимир Кириченко
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