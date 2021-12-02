«Прометей» в боевом матче выиграл Суперкубок
Женский «Прометей» разгромил «Элязыг» и вышел в первый раунд плей-офф Еврокубка
Слобожанская команда завершила групповой этап на первой позиции в квартете
«Прометей» / Фото - FacebookЖенский «Прометей» сыграл последний матч в рамках группового этапа Еврокубка.
Слобожанская команда на домашней площадке встречалась с турецким «Элязыгом» и уверенно переиграла соперниц со счетом 92:52.
Еврокубок. Группа В. 6-й тур
«Прометей» – «Элязыг» 92:52 (20:12, 25:20, 20:12, 27:8)
Турнирное положение:
1. «Прометей» (Украина) – 6 матчей / 11 очков
2. «Сепси» (Румыния) – 6/10
3. «Элязыг Идаре» (Турция) – 6/8
4. «Юни Сит Дьор» (Венгрия) – 6/7
В минувшем матче «Прометей» дома не оставил шансов «Дьор» и обеспечил себе выход в 1/16 финала Еврокубка. Победа над «Элязыгом» гарантировала украинской команде первое место в квартете.
Первый раунд плей-офф стартует 15 декабря.
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