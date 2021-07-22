Женский «Прометей» сыграет в Еврокубке

Команда пропустит квалификацию

Фото: ФБУ

Действующий чемпион Украины среди женщин «Прометей» в новом сезоне сыграет в Еврокубке FIBA.



«Прометей» получил прямое место в регулярном чемпионате.

На текущий момент на участие в женском Еврокубке подали заявку 57 клубов, к которым присоединятся еще четыре клуба из квалификации женской Евролиги.

В регулярном чемпионате Еврокубка сыграют 48 команд в 12-ти группах по четыре. Прямое место в регулярном чемпионате получили 35 команд. Еще 13 мест разыграют 26 команд в квалификации.

В прошлом сезоне женский «Прометей» завершил выступления в Еврокубке на групповом этапе регулярного чемпионата, проиграв три матча.

Напомним, ранее «Прометей» подписал контракт с одним из лучших игроков Серии А.