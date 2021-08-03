Зотов: «Думаю, к 2022 году в сборной будет ряд молодых игроков»
Зотов: «Еврокубки – это другой уровень, который я смогу почувствовать»
Новичок «Днепра» – об ожиданиях от нового сезона
Виталий Зотов / Фото - ФБУРазыгрывающий сборной Украины Виталий Зотов в интервью пресс-службе «Днепра» прокомментировал свой переход в днепровский клуб, а также поделился ожиданиями от предстоящего участия в еврокубках.
«Все знают, что «Днепр» хорошая организация, поэтому меня хорошо встретили. Тут все друг друга давно знают, поэтому с общением и коммуникацией никаких проблем не было. Хорошо встретили, приятно быть частью этого клуба. Моя роль в команде? Дмитрий Болдаев описывал ее, как «основной первый номер». Говорил, что я буду получать минуты, но это все разговоры. Я знаю, что нужно работать и только за счет своей работы буду получать игровое время. Конечно, еврокубки это другой уровень, который смогу почувствовать. Я уже много лет играю в Суперлиге, а это будет ступенька повыше. Это тоже сказалось на переходе».
Напомним, Зотов перешел в днепровский клуб из южненского «Химика».
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