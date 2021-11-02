Абрамова: «Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила»

Биатлонистка рассказала XSPORT.ua о своих ожиданиях перед стартом сезона

Интервью

Абрамова Ольга/ Фото - XSPORT

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова лишь декабре 2020 года родила дочь Аксинию, а уже в августе 2021 присоединилась к команде для полноценной подготовке к новому сезону.

Перед вылетом на заключительный тренировочный сбор в норвежский Бейтоштолен Ольга в интервью XSPORT.ua рассказала о периоде адаптации после возвращения в спорт, поделилась ожиданиями от предстоящих контрольных тренировок и старта сезона:

Ольга, как чувствуешь себя перед самой ответственной частью подготовки к сезону?

Вылетаю на сбор в Норвегию с хорошим настроением, ведь наконец-то мы сможем тренироваться на снегу. На предыдущем сборе в Италии нам этого не удалось, потому что не было снега. Самочувствие тоже неплохое, если учесть, что перед сбором в Италии я заболела. Однако сейчас уже восстановилась и чувствую себя хорошо. Наконец-то начнем нашу снежную подготовку, чему я очень рада.

Ты присоединилась к команде только в августе. Как прошел период адаптации и в целом подготовка к сезону?

Было довольно непросто, потому что получала серьезные нагрузки. Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила (смеется). Ну это и понятно, ведь сезон очень ответственный и времени на раскачку нет. Поэтому подготовка была немного форсированной. Надеюсь, что столь серьезные нагрузки принесут свои результаты.

Отошла ли уже полностью от болезни?

Слава Богу никаких проблем сейчас нет. На сборе сделали необходимую корректировку в тренировках, нагрузки были в меру, чтобы плавно войти в режим после болезни.

Ты уже настраиваешься на контрольные гонки, которые запланированы в рамках сбора в Бейтоштолене?

Да, гонки будут, но пока что неизвестны даты отборов, сколько человек будет отбираться. Основной акцент в подготовке все-таки делаем на старты Кубка мира и Кубка IBU, а контрольные гонки – это уже рабочие моменты.

Ну дома хоть успела немного перевести дух?

Дома успела хорошо поработать, выполнила все тренировки, которые были упущены из-за болезни и которые прописал тренер. Надеюсь, это даст свои плоды.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua