Бех сдала положительный тест на коронавирус. Она может пропустить чемпионат Европы

Спортсменка отправилась на лечение в Украину

Екатерина Бех может пропустить чемпионат Европы/ Фото - Дмитрий Евенко

Украинская биатлонистка Екатерина Бех, которая была включена в состав команды на чемпионат Европы в Арбере, сдала положительный тест на Covid-19.

По информации XSPORT.ua, спортсменку в срочном порядке отправили в Украину, где она находиться на самоизоляции. Перед этим положительный тест на коронавирус был у тренера Александра Беланенко, отвечающего за команду на Кубку IBU.

Таким образом, биатлонистка рискует пропустить чемпионат Европы по биатлону, который с 26 января запланирован в немецком Арбере. Состав сборной Украины европейское первенство можно найти здесь.