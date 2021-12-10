Билосюк: «Проигрыш на сегодняшний день очень большой, и это разочаровывает»

Украинская биатлонистка – о выступлении в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Фото: biathlon.com.ua Украинская биатлонистка Елена Билосюк прокомментировала 24-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Елена, как оценишь сегодняшнюю гонку? Я не могу сказать, что сегодня легко бежалось, но мне очень понравилось то, как работали лыжи. Я максимально вкладывалась в каждый толчок, каждый перекат, чтобы максимально выигрывать секунды. Но, опять же, проигрыш на сегодняшний день очень большой, и это разочаровывает. Чувствуешь, что прибавляешь с каждой гонкой? Сейчас у меня больше сил, могу больше потерпеть, добавить, если нужно. Но пока все еще трудно гонки идут. На рубеже сегодня всем сложно работалось, думаю, тебе тоже было не легко? Да, как ни крути, но здесь есть высота, она чувствуется, соответственно, одышка больше, чем была в Эстерсунде. На стрельбе лежа я хотела максимально быстро отработать и где-то поспешила с выстрелом, сорвала его. Поэтому на стойке осторожнее выполняла стрельбу, соответственно удалось справиться на ноль. Напомним, завтра, 11 декабря, Напомним, завтра, 11 декабря, Билосюк побежит четвертый этап эстафетной гонки