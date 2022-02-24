Блашко: «До сих пор не понимаю, за что отсидела карантин в Китае»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 1
Сегодня 9
Завтра 19
Развернуть Свернуть
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Окончен
19:45 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Окончен
19:45 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Окончен
19:45 Лацио - Порту 2:2 Окончен
22:00 Наполи - Барселона 2:4 Окончен
22:00 Бетис - Зенит 0:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Боруссия Дортмунд 2:2 Окончен
22:00 Брага - Шериф 2*:0 Окончен
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Окончен
Хоккей (3 события из 17) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш 2:5 Окончен
02:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерс 5:3 Окончен
Хоккей (1 событие из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Айлендерс 2:2 2-й период
Футбол (4 события из 7) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Удинезе -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Леванте - Эльче -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Заря : Перенесен
Хоккей (5 событий из 11) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Коламбус Блу Джекетс 3:6 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз 4:1 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Айлендерс 2:2 2-й период
Футбол (15 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Лидс - Тоттенхэм -:- Запланирован
17:00 Арсенал - Ливерпуль -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Уотфорд -:- Запланирован
19:30 Эвертон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Айнтрахт - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Эмполи - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Мальорка - Валенсия -:- Запланирован
19:30 Райо Вальекано - Реал -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Сельта -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Динамо - Ингулец -:- Перенесен
15:00 Олимпик - Заря -:- Запланирован
15:00 Минай - Десна -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - Шахтер -:- Перенесен
19:30 Александрия - ФК Львов -:- Перенесен
Хоккей (3 события из 15) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Сент-Луис Блюз - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 11) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Николаев - Кривбасс -:- Перенесен
Сейчас в эфире
07:00
Экстремальный мир
06:00
Стронгмен. Чемпионат Украины

Блашко: «До сих пор не понимаю, за что отсидела карантин в Китае»

Биатлонистка поведала XSPORT.ua о странностях в результатах тестов на коронавирус на Олимпиаде-2022
Olympics Олимпийское движение
23 февраля 08:00
Блашко: «До сих пор не понимаю, за что отсидела карантин в Китае»
Дарья Блашко / Фото - XSPORT

Для украинской биатлонистки Дарьи Блашко Олимпиада в Пекине закончилась, так и не начавшись. Еще перед стартом первой личной гонки спортсменка сдала позитивный тест на коронавирус, после чего вынуждена была отправиться на карантин.

О том, как биатлонистка пережила этот период, почему результаты тестов вызывают много подозрений, а также о своем текущем состоянии Блашко рассказала в интервью XSPORT.ua по возвращению в Украину:

Даша, наверное, для тебя Олимпиада прошла тяжелее всех, так как ты, так и не смогла выйти на старт. С какими эмоциями вспоминаешь тот период?

Начало Олимпиады было достаточно хорошим. Мы приехали заранее, готовились к стартам, и в принципе все шло по плану. Но перед самой индивидуальной гонкой я получила позитивный тест, после чего по китайским меркам один за одним шли только позитивные тесты. В итоге меня поместили в карантинный отель, где я провела 9 дней. До этого еще 2 дня я находилась на карантине в олимпийской деревне: никуда не выходила, еду мне приносили, тренировалась как могла в номере. В общем это странная ситуация. Выпустили меня из карантинного отеля ровно в день эстафетной гонкой, и, по сути, Олимпиада для меня была закончена. Это было сложное время и....непонятное для меня.

При этом, насколько я знаю, в самих результатах тестов были постоянные скачки показателя, который должен превысить цифру 35, чтобы тест считается негативным.

Да, действительно, были очень странные скачки. У меня буквально на 10 разнились результаты тестов. Например, в один день у меня было 27, затем 16, и потом снова 27. Дальше было 30, а на следующий день негативный результат – порядка 40 единиц. Для того, чтобы карантин закончился, на следующий день нужно было подтвердить это еще одним негативным результатом теста. И тут приходит самый странный показатель за все дни – 34,99, который не считался как 35. По их меркам это был чисто позитивный тест, даже не пограничный.

В конце концов уже в день эстафетной гонки снова пришел негативный тест. В итоге меня выпустили, но вся эта ситуация очень странная. По крайней мере все, кто в команде переболел, чувствовали себя плохо после выхода с самоизоляции, а я так и не поняла, что со мной было (улыбается).

Дарья Блашко так и не вышла на старт Олимпиады в Пекине / Фото - Дмитрий Евенко

Какое было самочувствие на тренировке после выхода с карантина?

Когда шла на тренировку, думала, что может километр проеду и меня накроет. Но ничего подобного – за тренировку я проехала 15 километров, и ничего не почувствовала. Пульс соответствовал норме, жалоб никаких не было, все показатели в норме. Поэтому странная ситуация, я до сих пор не понимаю, за что отсидела этот карантин. Но уже как сложилось, ничего не изменишь.

Еще до старта Игр тренеры заявляли, что ты являешься запасной на смешанную эстафету. Сейчас, наверное, вдвойне обиднее, что так и не удалось выступить в той гонке?

Очень обидно, но уже как есть. Значит на тот момент тренеры видели именно тот состав. Хотя я до последнего готовилась, чтобы вдруг чего подменить. Все-таки это Олимпийские игры и нужно в любой момент быть готовым к гонке. Конечно, никто не может сказать, как развивались бы события, если бы условно я бежала первый этап. Мог быть совершенно иной сценарий в любую сторону. Сейчас остается только сожалеть, что мне пока что не удалось провести хотя бы одну олимпийскую гонку в своей карьере.

Как проведешь неделю до старта заключительного триместра Кубка мира? Будешь отдыхать или тренироваться?

Я уже достаточно отдохнула (смеется). Конечно, на карантине немного тренировалась, но это все равно не та работа, которую необходимо выполнить. Сейчас нужно сделать определенный блок силовой и скоростной роботы, которая была упущена. Поэтому буду искать снег, чтобы быть готовой к дальнейшим стартам.

Отметим, что уже 28 февраля сборная Украины отправится на следующий этап Кубка мира в финский Контиолахти.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 4)

Теги

Сборная Украины по биатлону Дарья Блашко Пекин-2022 коронавирус

Комментарии 2

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
24 февраля 2022г. 17:46
Сбоев Сергей Михайлович 23 февраля 2022г. 22:39
Есть предположение, что кто-то отомстил за свободу выбора Даши Блашко!
0 0
Ответить
23 февраля 2022г. 22:39
Есть предположение, что кто-то отомстил за свободу выбора Даши Блашко!
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Цымбал: «Если подводить общий итог Олимпиады, то выступили мы плоховато»
Эксклюзив
Цымбал: «Если подводить общий итог Олимпиады, то выступили мы плоховато»
Olympics Олимпийское движение
23 февраля 11:05
В АПЛ снимут все коронавирусные ограничения
В АПЛ снимут все коронавирусные ограничения
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 февраля 07:10
Пидручный: «Сил пока что нет, но хочется еще побороться за хорошие позиции на Кубке мира»
Эксклюзив
Пидручный: «Сил пока что нет, но хочется еще побороться за хорошие позиции на Кубке мира»
Olympics Олимпийское движение
21 февраля 23:07
Финский лыжник на Олимпиаде-2022 отморозил половой орган
Финский лыжник на Олимпиаде-2022 отморозил половой орган
Olympics Пекин-2022
21 февраля 13:18
Абраменко – о пропуске командных соревнований Пекина-2022: «Тесты на коронавирус не дают четких результатов»
Абраменко – о пропуске командных соревнований Пекина-2022: «Тесты на коронавирус не дают четких результатов»
Olympics Пекин-2022
20 февраля 16:25
«Все г*вноеды, ждавшие нашей осечки, жуйте, не подавитесь!» Россиянин эмоционально отреагировал на поражение в финале ОИ
«Все г*вноеды, ждавшие нашей осечки, жуйте, не подавитесь!» Россиянин эмоционально отреагировал на поражение в финале ОИ
Olympics Пекин-2022
20 февраля 13:44

Новости: Биатлон

IBU поддержал Украину после вторжений войск России
IBU поддержал Украину после вторжений войск России
24 февраля 18:10
Цымбал: «Если подводить общий итог Олимпиады, то выступили мы плоховато»
Эксклюзив
Цымбал: «Если подводить общий итог Олимпиады, то выступили мы плоховато»
Олимпийское движение
23 февраля 11:05
Блашко: «До сих пор не понимаю, за что отсидела карантин в Китае»
Эксклюзив
Блашко: «До сих пор не понимаю, за что отсидела карантин в Китае»
Олимпийское движение
23 февраля 08:00
Пидручный: «Сил пока что нет, но хочется еще побороться за хорошие позиции на Кубке мира»
Эксклюзив
Пидручный: «Сил пока что нет, но хочется еще побороться за хорошие позиции на Кубке мира»
Олимпийское движение
21 февраля 23:07
Сборная Украины была не готова к холоду на Олимпийских играх-2022 – дополнительное обмундирование приехало вместе с Меркушиной
Сборная Украины была не готова к холоду на Олимпийских играх-2022 – дополнительное обмундирование приехало вместе с Меркушиной
Пекин-2022
20 февраля 13:58
Брынзак: «Захочет ли Джима продолжать выступления? Билосюк и сестры Семеренко уже не будут соревноваться»
Брынзак: «Захочет ли Джима продолжать выступления? Билосюк и сестры Семеренко уже не будут соревноваться»
20 февраля 13:30
Билосюк: «Очень горжусь тем, что стану знаменосцем сборной Украины»
Билосюк: «Очень горжусь тем, что стану знаменосцем сборной Украины»
Пекин-2022
19 февраля 14:32
Билосюк станет знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине
Билосюк станет знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине
Пекин-2022
19 февраля 14:10
Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанд может завершить карьеру по завершению сезона
Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройселанд может завершить карьеру по завершению сезона
Пекин-2022
19 февраля 10:01
Все новости

Популярные новости

Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Olympics Пекин-2022
19 февраля 13:05
4
Она одна завоевала больше медалей Олимпиады, чем вся сборная Украины в истории. Итальянка, которую не остановить
Послесловие
Она одна завоевала больше медалей Олимпиады, чем вся сборная Украины в истории. Итальянка, которую не остановить
Olympics Пекин-2022
18 февраля 18:36
6
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
Гильермо Ригондо vs Винсент Астролабио. Онлайн трансляция
WEB
Гильермо Ригондо vs Винсент Астролабио. Онлайн трансляция
26 февраля 23:00
Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
WEB
Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
26 февраля 23:30
Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция
WEB
Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция
27 февраля 04:35
Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
WEB
Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
27 февраля 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
27 февраля 18:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Онлайн трансляция
27 февраля 21:45
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45