Блашко: «До сих пор не понимаю, за что отсидела карантин в Китае»

Биатлонистка поведала XSPORT.ua о странностях в результатах тестов на коронавирус на Олимпиаде-2022

Дарья Блашко / Фото - XSPORT

Для украинской биатлонистки Дарьи Блашко Олимпиада в Пекине закончилась, так и не начавшись. Еще перед стартом первой личной гонки спортсменка сдала позитивный тест на коронавирус, после чего вынуждена была отправиться на карантин.

О том, как биатлонистка пережила этот период, почему результаты тестов вызывают много подозрений, а также о своем текущем состоянии Блашко рассказала в интервью XSPORT.ua по возвращению в Украину:

Даша, наверное, для тебя Олимпиада прошла тяжелее всех, так как ты, так и не смогла выйти на старт. С какими эмоциями вспоминаешь тот период?

Начало Олимпиады было достаточно хорошим. Мы приехали заранее, готовились к стартам, и в принципе все шло по плану. Но перед самой индивидуальной гонкой я получила позитивный тест, после чего по китайским меркам один за одним шли только позитивные тесты. В итоге меня поместили в карантинный отель, где я провела 9 дней. До этого еще 2 дня я находилась на карантине в олимпийской деревне: никуда не выходила, еду мне приносили, тренировалась как могла в номере. В общем это странная ситуация. Выпустили меня из карантинного отеля ровно в день эстафетной гонкой, и, по сути, Олимпиада для меня была закончена. Это было сложное время и....непонятное для меня.

При этом, насколько я знаю, в самих результатах тестов были постоянные скачки показателя, который должен превысить цифру 35, чтобы тест считается негативным.

Да, действительно, были очень странные скачки. У меня буквально на 10 разнились результаты тестов. Например, в один день у меня было 27, затем 16, и потом снова 27. Дальше было 30, а на следующий день негативный результат – порядка 40 единиц. Для того, чтобы карантин закончился, на следующий день нужно было подтвердить это еще одним негативным результатом теста. И тут приходит самый странный показатель за все дни – 34,99, который не считался как 35. По их меркам это был чисто позитивный тест, даже не пограничный. В конце концов уже в день эстафетной гонки снова пришел негативный тест. В итоге меня выпустили, но вся эта ситуация очень странная. По крайней мере все, кто в команде переболел, чувствовали себя плохо после выхода с самоизоляции, а я так и не поняла, что со мной было (улыбается).

Дарья Блашко так и не вышла на старт Олимпиады в Пекине / Фото - Дмитрий Евенко

Какое было самочувствие на тренировке после выхода с карантина?

Когда шла на тренировку, думала, что может километр проеду и меня накроет. Но ничего подобного – за тренировку я проехала 15 километров, и ничего не почувствовала. Пульс соответствовал норме, жалоб никаких не было, все показатели в норме. Поэтому странная ситуация, я до сих пор не понимаю, за что отсидела этот карантин. Но уже как сложилось, ничего не изменишь.

Еще до старта Игр тренеры заявляли, что ты являешься запасной на смешанную эстафету. Сейчас, наверное, вдвойне обиднее, что так и не удалось выступить в той гонке?

Очень обидно, но уже как есть. Значит на тот момент тренеры видели именно тот состав. Хотя я до последнего готовилась, чтобы вдруг чего подменить. Все-таки это Олимпийские игры и нужно в любой момент быть готовым к гонке. Конечно, никто не может сказать, как развивались бы события, если бы условно я бежала первый этап. Мог быть совершенно иной сценарий в любую сторону. Сейчас остается только сожалеть, что мне пока что не удалось провести хотя бы одну олимпийскую гонку в своей карьере.

Как проведешь неделю до старта заключительного триместра Кубка мира? Будешь отдыхать или тренироваться?

Я уже достаточно отдохнула (смеется). Конечно, на карантине немного тренировалась, но это все равно не та работа, которую необходимо выполнить. Сейчас нужно сделать определенный блок силовой и скоростной роботы, которая была упущена. Поэтому буду искать снег, чтобы быть готовой к дальнейшим стартам.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua