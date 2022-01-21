Бреза выиграла индивидуальную гонку Антхольца. Украинки – за пределами топ-30
В итальянском Антхольц-Антерсельве, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка.
С огромным отрывом победительницей индивидуалки стала француженка Жюстин Бреза, финишировавшая со временем 42:20,6 и одним промахом во второй лежке. На второй ступени пьедестала разместилась соотечественница Брезы Жюлья Симон, а тройку лидеров замкнула представительница Швеции Мона Брурссон.
Среди украинок лучшей стала Ирина Петренко, которая финишировала на 32-м месте.
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Жюстин Бреза (0+0+1+0) 42:20,6
2. Жюлья Симон (0+0+1+1) +51,1
3. Мона Брурссон (0+0+1+1) +1:37,2
...
32. Ирина Петренко (1+1+0+0) +4:46,0
37. Анастасия Меркушина (0+0+1+2) +4:59,0
80. Юлия Джима (0+2+2+3) +8:26,1
Комментарии 0