Брынзак: «Биатлонисты, у которых были симптомы коронавируса, не будут участвовать в первых двух этапах Кубка мира»
Брынзак: «Сестры Семеренко, Меркушина, Джима и Билосюк выступят на первом этапе Кубка мира»
Президент ФБУ – о составе женской команды на предстоящий сезон
09:24
Владимир Брынзак / Фото - FacebookПрезидент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, какой состав команды, вероятнее всего, примет участие в первом этапе Кубка мира.
«Мы с Урошем сходимся в оценке выступления девчонок. Рабочим процессом он доволен, а после этих гонок уже практически определился с составом на первый этап Кубка мира. Понятно, что по итогам Шушена отобрались Вита, Валя (Семеренко – прим.) и Настя (Меркушина – прим.). Джима и Билосюк по договоренности с Урошем изначально готовились к Кубку мира – пятерка уже определена».
«По шестой кандидатуре старший тренер пока выбирает между Бех и Петренко. Если хотите знать мое мнение, то я бы Кате предложил начать сезон на Кубке IBU, где она могла бы стартовать в выгодной группе и для обретения уверенности перед Кубком мира сначала показать хорошие результаты там».
«А на Кубке мира попробовать Иру Петренко. Но это мои соображения, а как решит старший тренер – посмотрим. Ну а на Кубке IBU – Блашко, Абрамова, Кривонос, Белкина. Окончательное решение, наверное, будет в следующую пятницу: Урош планирует на сборе сделать еще одну контрольную тренировку, после чего спортсменки разъедутся в Идре и Эстерсунд».
Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 27 по 28 ноября в шведском Эстерсунде.
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