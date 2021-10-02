IBU опубликовал календарь Кубка мира-2021/22 по биатлону
Пресс-служба IBU опубликовал предварительный календарь Кубка мира-2021/22 по биатлону, а также расписание всех гонок зимней Олимпиады в Пекине.
Расписание Кубка IBU
1-й этап
Эстерсунд, Швеция (26-28 ноября)
27 ноября – индивидуальная гонка, женщины
27 ноября – индивидуальная гонка, мужчины
28 ноября – спринт, женщины
28 ноября – спринт, мужчины
2-й этап
Эстерсунд, Швеция (29 ноября – 5 декабря)
2 декабря – спринт, женщины
2 декабря – спринт, мужчины
4 декабря – гонка преследования, женщины
4 декабря – эстафета, мужчины
5 декабря – эстафета, женщины
5 декабря – гонка преследования, мужчины
3-й этап
Хохфильцен, Австрия (6-12 декабря)
10 декабря – спринт, мужчины
10 декабря – спринт, женщины
11 декабря – гонка преследования, мужчины
11 декабря – эстафета, женщины
12 декабря – эстафета, мужчины
12 декабря – гонка преследования, женщины
4-й этап
Анси, Франция (13-19 декабря)
16 декабря – спринт, женщины
17 декабря – спринт, мужчины
18 декабря – гонка преследования, женщины
18 декабря – гонка преследования, мужчины
19 декабря – масс-старт, женщины
19 декабря – масс-старт, мужчины
5-й этап
Оберхоф, Германия (3-9 января)
6 января – спринт, мужчины
7 января – спринт, женщины
8 января – смешанная эстафета
8 января – сингл-микст
9 января – гонка преследования, мужчины
9 января – гонка преследования, женщины
6-й этап
Рупольдинг, Германия (10-16 января)
12 января – спринт, женщины
13 января – спринт, мужчины
14 января – эстафета, женщины
15 января – эстафета, мужчины
16 января – гонка преследования, женщины
16 января – гонка преследования, мужчины
7-й этап
Антхольц, Италия (17-23 января)
20 января – индивидуальная гонка, мужчины
21 января – индивидуальная гонка, женщины
22 января – масс-старт, мужчины
22 января – эстафета, женщины
23 января – эстафета, мужчины
23 января – масс-старт, женщины
XXIV Зимние Олимпийские игры
Пекин, Китай (4-20 февраля)
5 февраля – смешанная эстафета
7 февраля – индивидуальная гонка, женщины
8 февраля – индивидуальная гонка, мужчины
11 февраля – спринт, женщины
12 февраля – спринт, мужчины
13 февраля – гонка преследования, женщины
13 февраля – гонка преследования, мужчины
15 февраля – эстафета, мужчины
16 февраля – эстафета, женщины
18 февраля – масс-старт, мужчины
19 февраля – масс-старт, женщины
8-й этап
Контиолахти, Финляндия (28 февраля – 6 марта)
3 марта – эстафета, женщины
4 марта – эстафета, мужчины
5 марта – спринт, женщины
5 марта – спринт, мужчины
6 марта – гонка преследования, женщины
6 марта – гонка преследования, мужчины
9-й этап
Отепя, Эстония (7-13 марта)
10 марта – спринт, мужчины
11 марта – спринт, женщины
12 марта – гонка преследования, мужчины
12 марта – гонка преследования, женщины
13 марта – смешанная эстафета
13 марта – сингл-микст
10-й этап
Холменколлен, Норвегия (14-20 марта)
17 марта – спринт, женщины
18 марта – спринт, мужчины
19 марта – гонка преследования, женщины
19 марта – гонка преследования, мужчины
20 марта – масс-старт, женщины
20 марта – масс-старт, мужчины
Напомним, Джима и Билосюк не примут участия в чемпионате Украины в Чернигове.