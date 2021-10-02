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IBU опубликовал календарь Кубка мира-2021/22 по биатлону

Расписание всех гонок, включая Олимпиаду в Пекине
Биатлон Кубок мира по биатлону
2 октября 18:08
IBU опубликовал календарь Кубка мира-2021/22 по биатлону
фото - Getty Images

Пресс-служба IBU опубликовал предварительный календарь Кубка мира-2021/22 по биатлону, а также расписание всех гонок зимней Олимпиады в Пекине.

Расписание Кубка IBU 

1-й этап

Эстерсунд, Швеция (26-28 ноября)

27 ноября – индивидуальная гонка, женщины

27 ноября – индивидуальная гонка, мужчины

28 ноября – спринт, женщины

28 ноября – спринт, мужчины

2-й этап

Эстерсунд, Швеция (29 ноября – 5 декабря)

2 декабря – спринт, женщины

2 декабря – спринт, мужчины

4 декабря – гонка преследования, женщины

4 декабря – эстафета, мужчины

5 декабря – эстафета, женщины

5 декабря – гонка преследования, мужчины

3-й этап

Хохфильцен, Австрия (6-12 декабря)

10 декабря – спринт, мужчины

10 декабря – спринт, женщины

11 декабря – гонка преследования, мужчины

11 декабря – эстафета, женщины

12 декабря – эстафета, мужчины

12 декабря – гонка преследования, женщины

4-й этап

Анси, Франция (13-19 декабря)

16 декабря – спринт, женщины

17 декабря – спринт, мужчины

18 декабря – гонка преследования, женщины

18 декабря – гонка преследования, мужчины

19 декабря – масс-старт, женщины

19 декабря – масс-старт, мужчины

5-й этап

Оберхоф, Германия (3-9 января)

6 января – спринт, мужчины

7 января – спринт, женщины

8 января – смешанная эстафета

8 января – сингл-микст

9 января – гонка преследования, мужчины

9 января – гонка преследования, женщины

6-й этап

Рупольдинг, Германия (10-16 января)

12 января – спринт, женщины

13 января – спринт, мужчины

14 января – эстафета, женщины

15 января – эстафета, мужчины

16 января – гонка преследования, женщины

16 января – гонка преследования, мужчины

7-й этап

Антхольц, Италия (17-23 января)

20 января – индивидуальная гонка, мужчины

21 января – индивидуальная гонка, женщины

22 января – масс-старт, мужчины

22 января – эстафета, женщины

23 января – эстафета, мужчины

23 января – масс-старт, женщины

XXIV Зимние Олимпийские игры

Пекин, Китай (4-20 февраля)

5 февраля – смешанная эстафета

7 февраля – индивидуальная гонка, женщины

8 февраля – индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля – спринт, женщины

12 февраля – спринт, мужчины

13 февраля – гонка преследования, женщины

13 февраля – гонка преследования, мужчины

15 февраля – эстафета, мужчины

16 февраля – эстафета, женщины

18 февраля – масс-старт, мужчины

19 февраля – масс-старт, женщины

8-й этап

Контиолахти, Финляндия (28 февраля – 6 марта)

3 марта – эстафета, женщины

4 марта – эстафета, мужчины

5 марта – спринт, женщины

5 марта – спринт, мужчины

6 марта – гонка преследования, женщины

6 марта – гонка преследования, мужчины

9-й этап

Отепя, Эстония (7-13 марта)

10 марта – спринт, мужчины

11 марта – спринт, женщины

12 марта – гонка преследования, мужчины

12 марта – гонка преследования, женщины

13 марта – смешанная эстафета

13 марта – сингл-микст

10-й этап

Холменколлен, Норвегия (14-20 марта)

17 марта – спринт, женщины

18 марта – спринт, мужчины

19 марта – гонка преследования, женщины

19 марта – гонка преследования, мужчины

20 марта – масс-старт, женщины

20 марта – масс-старт, мужчины

Напомним, Джима и Билосюк не примут участия в чемпионате Украины в Чернигове.

 

Михаил Рыбак
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