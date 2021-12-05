Брынзак: «Санитра работает Шикарно. Поэтому я мало и говорю о мужской команде»

Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал выступления мужской и женской сборных на Кубке мира в Эстерсунде (Швеция).



О результатах мужского персьюта.

Главное, чтобы в этих стартах не потерял форму Антон Дудченко, поскольку такая нагрузка для молодого спортсмена достаточно тяжелая. Мы говорили с тренером, и, возможно, его снимут с каких-нибудь соревнований, чтобы сохранить форму на будущее».

Что касается Димы Пидручного, то я уверен, что он постепенно подойдет к своей форме. Нам главное, чтобы пик формы, а также ход и стрельба сошлись ближе к февралю, поэтому я за него спокоен.

О конкуренции у девушек и о хорошем старте мужской сборной.

О ссылке сестер Семеренко на Кубок IBU.

О проблемах со здоровьем в женской сборной Украины.

Мы пообщаемся в Хохфильцене, со мной туда вылетает Андрей Дериземля и наша команда. К разговору привлечем Юрая Санитру, который является хорошим специалистом и может принять участие в нашем разговоре, чтобы посоветовать, как лучше выйти из этой ситуации.

Но пока мы еще смотрим, поскольку Билосюк будет в нормальной форме, Джима тоже. Петренко Ира выпала из-за болезни на 10 дней, она в эстафете нам очень поможет. Блашко эстафету тоже сможет пробежать. Меркушина, или кто-то другой, – запасная. Мы в любом случае соберем классическую эстафету, а также смешанную. В феврале они будут готовы сражаться. Поэтому надеемся на лучшее и рассчитываем, что сможем справиться с этой ситуацией.

Что касается тренера, то мы его брали больше под Джиму и Билосюк, желавшую ехать в Словению, чтобы с ним тренироваться. Поэтому решили пригласить сюда, в команду, чтобы наши лидеры были снабжены врачом, массажистом и всеми необходимыми условиями. Пока из-за болезней команда немного выбилась из-под контроля, увидим, как будет дальше. Надеемся, что исправим все.

Одна голова хорошо, но когда мы все, специалисты, соберемся – будет лучше: все-таки и у Дериземли есть опыт, у меня – и как тренера, и как президента федерации биатлона в течение 24 лет, соответственно я тоже понимаю некоторые процессы. Например, я не всегда соглашаюсь с Урошем: я не согласен был с его решением, когда он взял Бех с Кубка IBU, когда она была не готова, и бежала с травмой плеча одну гонку, где была 107, и снова после этого вернулась назад . Это было ошибочное решение. Поэтому, чтобы этого избежать, мы будем командным способом собираться, и вместе будем искать оптимальный вариант для того, чтобы исправить ситуацию».