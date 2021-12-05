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Брынзак: «Санитра работает Шикарно. Поэтому я мало и говорю о мужской команде»

Глава федерации высказался об успехах мужской сборной Украины и проблемах женской

Биатлон Кубок мира по биатлону
20:49
Брынзак: «Санитра работает Шикарно. Поэтому я мало и говорю о мужской команде»
Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал выступления мужской и женской сборных на Кубке мира в Эстерсунде (Швеция).

О результатах мужского персьюта.

«Я очень доволен работой Дудченко: если взять чистое время персьюта, то он стал девятым, соответственно, если бы это был масс-старт, он был бы на девятом месте. Это очень хороший результат для молодого спортсмена, который так ярко сейчас врывается в элиту. Я очень доволен тем, что сейчас у нас уже есть тройка – Пидручный, Прима, Дудченко, еще бы подтянуть Цымбала и можно уже иметь хорошую эстафету, как мы увидели вчера.

Что касается Димы Пидручного, то я уверен, что он постепенно подойдет к своей форме. Нам главное, чтобы пик формы, а также ход и стрельба сошлись ближе к февралю, поэтому я за него спокоен.

Главное, чтобы в этих стартах не потерял форму Антон Дудченко, поскольку такая нагрузка для молодого спортсмена достаточно тяжелая. Мы говорили с тренером, и, возможно, его снимут с каких-нибудь соревнований, чтобы сохранить форму на будущее».

О конкуренции у девушек и о хорошем старте мужской сборной.

«Конечно, это шикарная работа Санитры. Я потому мало и говорю о мужской команде, потому что там все нормально, все идет своим путём. Фактически, четверка, которая будет на Олимпийских играх, уже давно известна. Они спокойно готовятся к ним. А у девушек на 5 мест 8 девушек, и конкуренция, я так думаю, не всегда здоровая – когда начинается сезон, начинаются старты, это все негативно влияет на результат, на подготовку, на отношения между спортсменами. Этого нужно избавиться. Мы соберем совещание в Хохфильцене, когда я приеду туда, и будем серьезно разговаривать, потому что все пострадают, если будет так, как я сейчас чувствую».

О ссылке сестер Семеренко на Кубок IBU.

«Если брать ход и смотреть на то, как сегодня бегут молодые спортсмены и возрастные спортсмены, то, конечно, нужно отдавать предпочтение молодежи, которая в будущем будет иметь опыт и на Олимпийских играх, и на Кубке мира. И Блашко была на Кубке IBU, и Петренко там соревновалась, сейчас очередь Семеренок. Если они покажут, что конкурентоспособны, то в любое время могут вернуться в команду. Но если не будет конкретного преимущества над молодыми спортсменками, то конечно будут давать дорогу молодым, на будущее, чтобы они получали опыт, нам это важно».

О проблемах со здоровьем в женской сборной Украины.

«Дело в том, что Урош Велпец не управляет болезнями, и не влияет на их течение. Здесь тренер ни при чем. Но если сравнивать, то действительно во время последнего сбора в Казахстане в 2018 году были большие морозы, но болезни были накануне Олимпиады. Поэтому пусть лучше болеют сейчас, в начале сезона, когда можно будет еще проделать определенную работу, откататься, для участия в Олимпийских Играх. Время есть.

Мы пообщаемся в Хохфильцене, со мной туда вылетает Андрей Дериземля и наша команда. К разговору привлечем Юрая Санитру, который является хорошим специалистом и может принять участие в нашем разговоре, чтобы посоветовать, как лучше выйти из этой ситуации.

Но пока мы еще смотрим, поскольку Билосюк будет в нормальной форме, Джима тоже. Петренко Ира выпала из-за болезни на 10 дней, она в эстафете нам очень поможет. Блашко эстафету тоже сможет пробежать. Меркушина, или кто-то другой, – запасная. Мы в любом случае соберем классическую эстафету, а также смешанную. В феврале они будут готовы сражаться. Поэтому надеемся на лучшее и рассчитываем, что сможем справиться с этой ситуацией.

Что касается тренера, то мы его брали больше под Джиму и Билосюк, желавшую ехать в Словению, чтобы с ним тренироваться. Поэтому решили пригласить сюда, в команду, чтобы наши лидеры были снабжены врачом, массажистом и всеми необходимыми условиями. Пока из-за болезней команда немного выбилась из-под контроля, увидим, как будет дальше. Надеемся, что исправим все.

Одна голова хорошо, но когда мы все, специалисты, соберемся – будет лучше: все-таки и у Дериземли есть опыт, у меня – и как тренера, и как президента федерации биатлона в течение 24 лет, соответственно я тоже понимаю некоторые процессы. Например, я не всегда соглашаюсь с Урошем: я не согласен был с его решением, когда он взял Бех с Кубка IBU, когда она была не готова, и бежала с травмой плеча одну гонку, где была 107, и снова после этого вернулась назад . Это было ошибочное решение. Поэтому, чтобы этого избежать, мы будем командным способом собираться, и вместе будем искать оптимальный вариант для того, чтобы исправить ситуацию».

О промахах Цымбала в эстафете.

«Биатлон такой вид спорта, что нужно себя держать в руках. Когда он пришел на стрельбу и увидел, что он среди лидеров, и что лидер стреляет быстро и точно, то, чтобы его не отпустить, пошел ва-банк. Иногда у него это выходит: вспомните эстафету на Чемпионате Европы, когда он пришел и отстрелял 5 выстрелов за 19 секунд. На этот раз он попытался таким же образом сработать, но не получилось, он еще не готов к такой быстрой и точной стрельбе. Но это урок, пусть это будет сейчас. Думаю, время еще есть. Даже не сомневаюсь, что и Цимбал, и Дудченко, и Прима, и Пидручный будут готовы сражаться в январе-феврале за очень высокие места, особенно в эстафете, где не будут ходить на штрафные круги. Поэтому я верю в них».

О том, что Дудченко на одном из кругов обошел на 5 секунд Самуэльссона, Цымбал – Хофера и Долля, а Пидручный выиграл один из кругов. И есть ли в этом заслуга норвежского сервисмена.

«Сейчас мы спокойно воспринимаем выступления, потому что раньше как только было плохое выступление девушки, к примеру, приходят, бросают лыжи: «Вот, плохо лыжи работали»... Сейчас такого нельзя сделать, потому что лыжи на каждом этапе действительно работают очень здорово, что и показывают наши результаты у мужчин. Нам было трудно договориться с ним на весь важный для нас олимпийский сезон, но все-таки нам это удалось, и мы понимаем, что у нас проблема со смазкой лыж снята. Имеем доступ к современным структурам и парафинам, будем знать всю информацию о трассе в Пекине. Мне важно закрыть этот вопрос, чтобы спортсмены не сомневались, не переживали и были морально уверены в своих лыжах. Теперь осталось только, чтобы тренеры подвели спортсменов к выступлениям, чтобы они вели себя правильно на огневых рубежах, не промахивались, не шли на штрафные круги. Надеюсь, что тогда у них все получится».

Результаты мужского персьюта в Эстерсунде.

Результатыженской эстафеты в Эстерсунде.
Источник: biathlon.com.ua Карен Агабекян
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Владимир Брынзак Сборная Украины по биатлону

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