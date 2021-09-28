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Брынзак: «Ждем указ президента о гражданстве Сидоровой. Я вижу в ней перспективы»
Президент ФБУ – о натурализации российской биатлонистки
28 сентября 15:34
Дарья Сидорова / Фото - suspilne.mediaПрезидент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что россиянка Дарья Сидорова сменит гражданство и продолжит выступления за украинскую команду.
«Мы сейчас ждем указ президента о ее гражданстве. Как только будет указ, и она получит паспорт, она поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года. Постепенно будет адаптироваться в Украине, будет стараться попасть в команду уже в следующем году для подготовки к новому олимпийскому циклу. Я вижу в ней перспективы. Она очень хорошо бежит. Даже в спринте было видно, что у нее второй ход, только на первом круге проиграла три секунды Блашко, а в других выиграла. Тем более, у нее была болезнь, поэтому в преследовании она не бежала – мы сняли ее специально. Она очень хорошая и молодая спортсменка с потенциалом. Думаю, она нам поможет».
Напомним, что Сидорова – уроженка России. В мае она начала тренироваться вместе с основной женской сборной Украины.
Накануне главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о принципах формирования команды на Олимпийские игры-2022.