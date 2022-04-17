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Дериземля: «С вероятностью 90% я не буду подавать свою кандидатуру на пост президента федерации биатлона»

Экс-биатлонист выступил за отсрочку проведения выборов президента ФДУ до окончания войны
Биатлон
08:17
Дериземля: «С вероятностью 90% я не буду подавать свою кандидатуру на пост президента федерации биатлона»
Андрей Дериземля не будет принимать участия в выборах президента ФДУ

По окончанию четырехлетнего олимпийского цикла в мае была анонсирована отчетно-выборная конференция федерации биатлона Украины, на которой, в частности, делегаты должны будут выбрать нового наставника организации на следующие 4 года.

После заявления действующего президента ФДУ Владимира Брынзак о своем неучастии в будущих выборах, одним из возможных кандидатов на пост главы федерации виделся экс-биатлонист, а ныне вице-президент ФБУ Андрей Дериземля.

В эфире проекта «Разом до перемоги» Дериземля поделился своим мнением касательно того, нужно ли сейчас проводить выборы, а также ответил на вопрос, будет ли подавать свою кандидатуру на пост президента ФБУ:

О возможных кадровых изменениях в руководстве федерации:

«На мой взгляд не время сейчас проводить выборы. Возможно, нужно назначить человека, временно исполняющего обязанности главы федерации. Если вдруг Брынзак не захочет таким быть, можно назначить кого-то другого. У нас весть есть еще вице-президенты федерации. Пусть кто-то из них пока что занимается командой, формирует состав, тренерский штаб. Потому что даже если провести выборы, то насколько я знаю, Минюст в Чернигове и Киеве пока что не работает.

У многих кандидатов, кто хочет принимать участие в выборах, сейчас нет возможности написать программу, отстоять ее, подать свою кандидатуру. Это также важный фактор, который влияет на выборы. Закончится война, пройдет некоторое время, и в более спокойной обстановке можно провести выборы.

Насколько я знаю, Владимир Брынзак не имеет желания принимать участия в дальнейших выборах. И, наверное, нужно все-таки менять работу федерации, обновлять ее. Но не все так плохо было за эти годы, когда федерацию возглавлял Брынзак. Были и достижения, и сдвиге в плане спортивной инфраструктуры. Поэтому я хотел бы и поблагодарить Владимира Брынзака, но и сделать определенные выводы, чтобы в будущем федерация заработала по-новому».

О своей кандидатуре на будущих выборах:

«На 90% я могу сказать, что я не буду подавать свою кандидатуру на пост президента федерации биатлона. Но это решение может измениться, потому что оно зависит от того, когда будут выборы, когда закончиться война…

Действительно, желание такое было, но сейчас много обстоятельств поменялось. Мне нужно понять, что будет с моей семьей, как и где дальше жить и работать. Много вопросов, на которых пока что нет ответов. Но скажу одно, я всегда буду в биатлоне, буду поддерживать и помогать, независимо от того, какую должность буду занимать».


Отметим, что на данный момент ни один из возможных кандидатов публично не заявил о своем желании возглавить федерацию биатлона.

Также Дериземля ответил на вопрос, почему на время боевых действий он выехал из Чернигова.

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Андрей Дериземля Владимир Брынзак Сборная Украины по биатлону

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