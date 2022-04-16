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Дериземля: «У моей жены случились проблемы со здоровьем, мне нужно было вывезти семью»

Экс-биатлонист ответил на критику, связанную с его отъездом из Чернигова в период боевых действий
Биатлон
14:00
Дериземля: «У моей жены случились проблемы со здоровьем, мне нужно было вывезти семью»
Андрей Дериземля/ Фото - Facebook Андрея Дериземли

Один из самых обсуждаемых скандалов в украинском спорте за время войны был связан с экс-биатлонистом, а ныне начальником управления по делам семьи, молодежи и спорта в Черниговском городском совете Андреем Дериземлей.

Бывшие коллеги по сборной, в частности, первая олимпийская медалистка в истории независимой Украины Валентина Цербе-Несина, обвинили Дериземлю в том, что в период боевых действий он покинул Чернигов и отправился за границу. Сообщалось, что какие-то время Дериземля находился в Словении, в то время как другие известные экс-биатлонисты под бомбами спали жителей Чернигова.

В эфире проекта «Разом до перемоги» журналисты XSPORT.ua спросили у Дериземли, как он относится к данной критике и что на самом деле стало причиной его отъезда с города в период боевых действий:

«Во-первых, ее позиция (Валентины Цербе-Несиной – прим. XSPORT.ua) мне не понятна, как и многим моим знакомым, тренерам, спортсменам. Наверное, какие-то претензии у нее были и до этого, она завидует моим наградам и достижениям после спорта. Я никогда никакую награду не просил, что мне присваивали – то я и получал.

Когда началась война, то мой район в Чернигове, где мы проживаем, был обстрелян один из первых. Это было очень ужасно, потому что мы сидели в подвале, где находились мои дети и дети моих знакомых. Мне позвонили и сказали, чтобы я срочно уезжал, потому что была вероятность, что наш район сравняют с землей.

Когда я вышел с машины, чтобы загрузить вещи, рядом находилась жена и дети, и в этот момент разорвался снаряд, где-то в 10 метрах от меня. Это было очень страшно, честно говоря. После этого до сих пор есть большие проблемы со здоровьем у моей жены и дочери. Они уже восстанавливаются, но все же.

Андрей Дериземля с семьей

После этого мы переехали в другой район города, потому что в нашем доме не было ни света, ни воды, ни газа. Мы жили в подвале, где было 43 человека, из них 17 детей. Очень сложные условия, но с первого дня войны я помогал, ездил на блокпосты, развозил питание, помогал личными финансами. Это делали все, кто считал за необходимое.

Потом у моей жены случились проблемы со здоровьем, мне нужно было их вывезти. Как только я вывез, сразу было желание вернуться домой, однако из-за состояния здоровья жены и ребенка, я не мог этого сделать. Как только я смог, я начал возвращаться в Киев, параллельно закупили медикаменты, но дороги на Чернигов не было, вернуться было невозможно. Как только восстановилось дорожное сообщение, на второй день я вместе с гуманитарным грузом вернулся в Чернигов.

Поэтому никуда я не сбегал. И сейчас те, кто берет на себя ответственность, заявляя про трусов, дезертиров и предателей – никто не знает обстоятельств другого человека. Если с Чернигова выехало 200 тысяч жителей, то они все трусы? Я не бежал от военкомата, был постоянно на связи. За этот период я и мои друзья сделали большой вклад в помощь, о чем много людей знает, но я этим не хвастаюсь. Я не выставлял ни единой фотографии. Вчера приехало 5 тонн гуманитарного груза, лично разгружаем, передаем все от бронежилетов до медикаментов и продуктов питания.

Тем людям, которые обвиняют, я говорю: «не суди и судим не будешь». Пусть каждый отвечает за свои поступки. Мне бояться и стыдиться нечего. К сожалению, политика включилась, некоторые депутаты видят смысл в том, чтобы на этой волне сделать какие-то поступки. Но я не хочу это комментировать. Сейчас я в Чернигове, не собираюсь никуда уезжать. Если я буду видеть, что нужен городу, нужен биатлону, я буду работать. А дальше жизнь покажет, как распорядится судьба», - сказал Дериземля.


Отметим, что по имеющейся информации, после данного инцидента экс-биатлонист был уволен с занимаемой должности в городском совете.

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Теги

война Андрей Дериземля Валентина Цербе-Несина Сборная Украины по биатлону

Комментарии 1

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16 апреля 2022г. 14:40
Женой не прикроешься. Лучше не возвращайся
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