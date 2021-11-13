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Тема дняУкраина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
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Джима и Меркушина попали в топ-10 по итогам спринтерской гонки в Шушене

Олимпийский сезон находится на пороге официальных стартов
Биатлон
15:38
Джима и Меркушина попали в топ-10 по итогам спринтерской гонки в Шушене
Фото: biathlon.com.ua

В Шушене, Норвегия, проходит традиционный «Старт сезона» – полуофициальные соревнования, которые не являются этапом Кубка мира-2021/2022.

13 ноября состоялась спринтерская гонка у женщин, по итогам которой лучшей среди украинок стала Юлия Джима, занявшая восьмое место. Десятый результат показала Анастасия Меркушина. В топ-20 попали Вита Семеренко и Ирина Петренко.

Выиграла спринт Жюлья Симон из Франции, второе и третье места заняли представительницы Норвегии Марте Олсбю Ройселанд и Тирил Экхофф соответственно.

Шушен. Спринт. Женщины:

1. Жюлья Симон (0+0) 21:29,4

2. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +3,6

3. Тирил Экхофф (1+0) +21,8

...

8. Юлия Джима (0+1) +1:00,2

10. Анастасия Меркушина (0+0) +1:18,1

13. Вита Семеренко (1+0) +1:38,6

14. Ирина Петренко (0+0) +1:41,6

22. Екатерина Бех (0+0) +1:56,9

23. Елена Билосюк (0+1) +1:59,4

31. Ольга Абрамова (0+0) +2,16,2

34. Валя Семеренко (1+2) +2:32,1

46. Дарья Блашко (0+1) +3:17,6

51. Надежда Белкина (1+2) +3:42,7.

Полные результаты гонки здесь.

Завтра, 14 ноября, в Шушене состоится масс-старт.

Напомним, текущий сезон является олимпийским. Игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, Китай.

Кубок мира 2021/2022 стартует 26 ноября этапом в шведском Эстерсунде.

Сергей Остапенко
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Юлия Джима Анастасия Меркушина Вита Семеренко Валя Семеренко Сборная Украины по биатлону

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