Джима и Пидручный примут участие в выставочной гонке в Германии

На старт выйдет по 9 биатлонистов

15 августа в Висбадене, Германия, состоится выставочная гонка City Biathlon Wiesbaden. Участие в ней примут 18 биатлонистов, 9 в мужской и 9 в женской.

Украину на гонке представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. В прошлом году «сине-желтые» не участвовали в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Список участников:

Женщины:

Юлия Джима (Украина), Доротея Вирер (Италия), Ингрид Тандреволл (Норвегия), Жюль Симон (Франция), Янина Геттих (Германия), Маркета Давидова (Чехия), Лена Геки (Швейцария). Еще двух биатлонисток объявят позже.

Мужчины:

Дмитрий Подручный (Украина), Иоганнес Тингнес Бо (Норвегия), Тарьей Бо (Норвегия), Эрик Лессер (Германия), Роман Рейес (Германия), Лукас Хоффер (Италия), Яков Фак (Словения), Саид Халили (Россия) Феликс Ляйтнер (Австрия).

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