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Джима и Пидручный примут участие в выставочной гонке в Германии

На старт выйдет по 9 биатлонистов
Биатлон
21 июля 10:43
Джима и Пидручный примут участие в выставочной гонке в Германии

15 августа в Висбадене, Германия, состоится выставочная гонка City Biathlon Wiesbaden. Участие в ней примут 18 биатлонистов, 9 в мужской и 9 в женской.

Украину на гонке представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. В прошлом году «сине-желтые» не участвовали в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Список участников:

Женщины:

Юлия Джима (Украина), Доротея Вирер (Италия), Ингрид Тандреволл (Норвегия), Жюль Симон (Франция), Янина Геттих (Германия), Маркета Давидова (Чехия), Лена Геки (Швейцария). Еще двух биатлонисток объявят позже.

Мужчины:

Дмитрий Подручный (Украина), Иоганнес Тингнес Бо (Норвегия), Тарьей Бо (Норвегия), Эрик Лессер (Германия), Роман Рейес (Германия), Лукас Хоффер (Италия), Яков Фак (Словения), Саид Халили (Россия) Феликс Ляйтнер (Австрия).

Недавно Урош Велепец подвел первые итоги работы с женской национальной командой.

Антон Кривенко
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